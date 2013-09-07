دراسة: العلاج المعرفي أداة فعالة لعلاج الاكتئاب

كتب : أ ش أ السبت 07-09-2013 13:41

أظهرت أحدث الأبحاث الطبية الحديثة، أن العلاج المعرفي السلوكي يمكن أن يكون أداة قوية لمنع الاكتئاب أي ما يعادل أو يزيد من فعالية مضادات الاكتئاب وغيرها من الأسلحة العلاجية.

وأفاد الباحثون، في معرض أبحاثهم المنشورة في العدد الأخير من مجلة "جاما" للطب النفسي، بأن العلاج المعرفي والمتابعة يمكن أن يكون بنفس كفاءة مضادات الاكتئاب في منع انتكاسة للمرضى المعرضين لخطرعودة نوبات الاكتئاب.

وخلصوا إلى أن البالغين الذين نجحوا في التخلص من الاكتئاب الحاد هم أقل عرضة للمعاناة والانتكاس في حال حصولهم على متابعة نفسية لمدة ثمانية أشهر إضافية، سواء بواسطة العلاج المعرفي يليه العلاج بعقار بروزاك وفلوكستين المضاد للاكتئاب بعد انتهاء الجولة الأولى من العلاج المعرفي.

وأوضح روبن جاريت، أستاذ علم النفس العيادي بجامعة بنسلفانيا والمشرف على تطوير الأبحاث، أن مزج الاستراتيجيات العلاجية بين مضادات الاكتئاب والعلاج المعرفي يعطي نتائج أكثر فاعلية ونجاح في حال اتباع نوع واحد من العلاج.