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محمد صبحي يطالب بإلغاء العفو الرئاسي.. ويشيد بلجنة الـ"50"

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محمد صبحي يطالب بإلغاء العفو الرئاسي.. ويشيد بلجنة الـ"50" محمد صبحي يطالب بإلغاء العفو الرئاسي.. ويشيد بلجنة الـ"50"

كتب : هند سعد الدين منذ 2 دقيقة

وصف الفنان محمد صبحي لجنة الـ"50" لتعديل الدستور، بـ"المتوازنة"، وقال إن تركيبتها ليست فيها أي تعقيدات ولا مشاكل، وتمثيل المصريين فيها موفق، سواء للمرأة أو الأقباط أو الأزهر أو الأحزاب السياسية، وقال لـ"الوطن": "لا نستطيع أن نأتي بتيار اليسار ليضع دستورا يخدم حزبه، أو نأتي بالتيار الإسلامي ليضع دستوراً مفصلاً على أهوائه وطموحاته، كما حدث من قبل". وأضاف: "كلنا كمصريين، سواء مسلمون أو مسيحيون، نعلم جيداً أن الدولة المصرية تخضع لمبادئ الشريعة الإسلامية، ومجتمعون على هذا، لكن الدستور السابق كان يتحكم فيه الإخوان المسلمون".

وأكد صبحى أنه يوافق على اقتراح المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة ، بإلغاء العفو الرئاسي، وأن توضع لجنة للعفو عن المحبوسين، متمثلة فى رجال القانون والجيش والشرطة والأمن القومي والأزهر وغيرها، مؤكدا أن العفو الرئاسي في العقود السابقة كان للحالات الإنسانية، بحيث يكون الشخص المعفو عنه لا يمثل أي خطورة على الأمن القومي.

وعن تمثيل خالد يوسف في لجنة الـ"50"، ممثلا عن النقابات الفنية، قال: "كل ما يهمني أن يعلم جيدا بكل القطاعات الفنية والأبعاد التي تحمي الفن والثقافة، وكنت سأكون منزعجا جدا إن لم أجد شخصا يمثل الفن في الدستور".

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