عمال “كابو” بالأسكندرية يحتجون أمام مقر الشركة لتنديد بفصل 11 عامل

نظم عمال شركة كابو بالأسكندرية ظهر اليوم السبت وقفة إحتجاجية، داخل مقر الشركة بمنطقة الحضرة، تنديدا بفصل 11 عامل وعاملة فصل تعسفى من جانب رئيس مجلس الإدارة.

و أكد العمال المفصولين خلال مؤتمرا لهم أنه بدأت ملاحقة العمال المفصولين بالمحاضر الكيدية حتى يتنازلوا عن حقوقهم فى المفاوضة والرجوع للعمل مرة اخرى وبعد أن كانت مشكلتنا تناقش فى مكتب العمل ووزارة القوة العاملة، انتقلت إلى أقسام الشرطة عن طريق عمل محاضر يومية لملاحقة العمال المفصولين والعمل على اشغالهم عن المطالبة بحقوقهم فى العودة للعمل، وابطال مساعيهم التى يسعون عليها وتشوية صورتهم أمام زملائهم العمال والمسؤلين والرأى العام حتى لا يتعاطف معنا ولتخويفهم من التواجد فى الشركة من خطر القبض عليهم فى أى وقت.

فقد قام بالأمس بعض المسؤلين بالشركة بتحرير محاضر كيدية للعمال يتهمونهم فيها بالتعدى عليهم واتلاف ممتلكات بالشركةوقد توجهت قوة من قسم شرطة باب شرق للشركة بدعوة تأمين مرتبات العمال بناء على تلك المحاضر التى يتهمون بها العمال المفصولين بالبلطجة وبدعوى حماية مرتبات العمال.

و أكد العمال انهم فصلوا بسبب مطلبتهم فى الفترة الماضية بالعلاوات الخاصة منذ 2007 على الأساسى وتسوية عدد ساعات العمل وإضافة 7 ايام العارضة وتثبيت العمالة المؤقتة ورفع قيمة حافز التطوير وكان رد رئيس مجلس إدارة الشركة – علينا فرض عقوبات على العمال وفصلنا فصل تعسفى وطالب العمال وزير القوى العاملة بسرعة رجوعهم الى العمل مرة أخرى.