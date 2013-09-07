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فتح : تصرفات حماس العدائية تجاة مصر لعدم سيطرتها علي فصائلها العسكرية

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فتح : تصرفات حماس العدائية تجاة مصر لعدم سيطرتها علي فصائلها العسكرية فتح : تصرفات حماس العدائية تجاة مصر لعدم سيطرتها علي فصائلها العسكرية

أكد المتحدث بإسم حركة فتح الفلسطينية أحمد عساف أن تصرفات حماس العدائية تجاة الدولة المصرية لن تخرج عن تفسيرين لا ثالث لهما.. الأول هو أن حماس فقدت السيطرة علي فصائلها العسكرية التي تدين لجهات خارجية بالولاء .

وقال عساف في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم ” السبت ” ان الجهات التي تدين لها الفصائل العسكرية لحماس والمسئولة عن تمويلها ..هما إيران والتنظيم الدولي لجماعة الأخوان المسلمين .
> وأضاف أن التفسير الثاني يندرج نحو سياسة جديدة تتبعها حماس بتبادل الأدوار حيث يخرج علي الشعب المصري موسي أبو مرزوق ويقدم الأعتذار للجيش والشعب المصري عن تصرفات بعض الفصائل العسكرية في حين يخرج فصيل أخر يظهر العداء للجيش والشعب المصري .

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