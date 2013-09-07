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"السياحة" تستنكر محاولة اغتيال وزير الداخلية وتدعو الشعب للاصطفاف من أجل النهوض بالوطن

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"السياحة" تستنكر محاولة اغتيال وزير الداخلية وتدعو الشعب للاصطفاف من أجل النهوض بالوطن "السياحة" تستنكر محاولة اغتيال وزير الداخلية وتدعو الشعب للاصطفاف من أجل النهوض بالوطن

كتب : عبده أبو غنيمة السبت 07-09-2013 14:58

استنكر هشام زعزوع، وزير السياحة، الحادث الذي تعرض له اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، واصفا الحادث بالعمل الدنيئ، الذي لن يثني عن مواقفها في تنفيذ خارطة الطريق، داعيا الشعب المصري للاصطفاف على قلب رجل واحد من أجل النهوض بالوطن.

وقال زعزوع "لقد ولى زمن الأيادي الخفية التي تعبث في الظلام وأن الحكومة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات البلاد أو ترويع الآمنيين"، مشيرا إلى أن القطاع السياحي الحكومي والخاص يستنكر أعمال العنف التي تعيق مسيرة التقدم والرقي وتقف حجر عثرة في طريق النهوض بالاقتصاد عامة وبالقطاع السياحي على وجه بالخصوص باعتباره الاكثر تأثرا وحساسية للمتغيرات السياسية وأعمال العنف.

وأضاف أن الدور الوطني الذي تقوم به القوات المسلحة وجهاز الشرطة وما قدموه من تضحيات يدعونا جميعا إلى أن نكون يدا واحدة ضد الإرهاب الغاشم الذي يستهدف أمن واستقرارها.

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