أخبار عاجلة

بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
أفضل 10 قوات جوية عربية .. لن تتوقع الدولة رقم 1 -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
حقائق عن مشروب نسكافيه -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون -
زوجة الهضبة تطرده من «منزل لندن».. وتأجيل إعلان الطلاق -
بالصور.. اشتباك بين ''قاضي الحشيش'' وشريكه داخل القفص.. ووالد الفتاة ''هقتلك عيالك '' -
مخاوف من انتشار الملاريا بأسوان.. والصحة: الإجراءات مشددة -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
منسقة الوقفة الشعبية لمساندة السيسي بواشنطن: «النهاردة وقفة وبكرة العيد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

احذر.. بعض الأدوية تكون سبب الإصابة بمرض السكر

Google+ Print
احذر.. بعض الأدوية تكون سبب الإصابة بمرض السكر احذر.. بعض الأدوية تكون سبب الإصابة بمرض السكر

تعقد الجمعية البحثية لدراسة أمراض الجهاز الهضمى والكبد ندوة عن علاقة مرض السكر بأمراض الكبد فى أكتوبر المقبل.

وصرح الدكتور محمد عبد الباسط جميعى أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب الزقازيق، بأن الندوة ستناقش تأثير بعض العقاقير على إفراز الأنسولين من البنكرياس، مما يؤدى إلى حدوث أعراض مرض البول السكرى لأشخاص لا يعانون أصلا من هذا المرض وليس لديهم تاريخ وراثى له ومن الأدوية المشاع الآن تأثيرها السيئ على حدوث مرض السكر هى الأدوية المضادة للاضطرابات النفسية والعصبية، وخاصة عند استخدامها للأطفال الذين يعانون من النشاط الزائد، أو عدم الانتباه الدراسى.

وأوضح أن هذه العقاقير تسبب مرض البول السكرى لديهم، حيث إن خطورتها تتضاعف من 3 : 7 أضعاف لدى الأطفال الذين لم يستخدموا هذه العقاقير كما أن استخدام مدرات البول وبعض العقاقير التى تستخدم فى علاج ارتفاع ضغط الدم قد تسبب فى حدوث مرض السكر.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من المضادات الحيوية "مجموعة الكيمولين" قد تحدث هذه الإصابة أيضا بنسب متفاوتة، كما وجد أن بعض العقاقير التى تعمل على تخفيض نسب فى الدم تساعد أيضا على الإصابة بمرض السكر، ولهذا يجب الاحتياط عند استخدام هذه العقاقير والالتزام بأقل الجرعات عند استخدامها ولفترات محدودة، كما أنه معلوم أن استخدام الكورتيزون وبعض العقاقير المثبطة للمناعة تسبب مرض السكرى أيضا، ويجب على المرضى الذين يعانون من السكر الاحتياط عند استخدام هذه العقاقير حيث تعمل على ارتفاع نسبة السكر فى الدم ويصبح العلاج أصعب مع تعاطيها.

حيث تتدهور حالة مريض السكر عند تعاطى هذه الأدوية أيضا.

جدير بالذكر، أنه خلال الندوة سيتم مناقشة أدوية السكر التى تتحكم فى مرض البول السكرى ومدى سلامتها على الكبد عند استخدامها، حيث إنه ليس كل دواء سكر صالح لمرضى الكبد بل من الممكن أن يضر أكبادهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365