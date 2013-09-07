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"كارت أحمر": نسيان تناول دواء الضغط يعرضك للأزمة القلبية والوفاة

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"كارت أحمر": نسيان تناول دواء الضغط يعرضك للأزمة القلبية والوفاة "كارت أحمر": نسيان تناول دواء الضغط يعرضك للأزمة القلبية والوفاة

تمثل الأدوية وبعض الممارسات والعادات اليومية عالماً مجهولاً بالنسبة لمعظمنا، لا نعلم عنها إلا القليل ونجهل الكثير من خفاياها، وهو ما قد يعرض صحتنا للخطر وقد يودى بحياتنا، لذا حرصنا على دق ناقوس الخطر بتقديم أبرز التحذيرات الطبية واحتياطات الأمان، والتى حرصنا أن تكون "كارت أحمر"، نرفعه فى وجه من يخالفها، وما قد يترتب على ذلك من "الطرد" الإجبارى واحتمال حدوث الوفاة، ومغادرة "بساط" الحياة بأكملها.

وكشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة جلاسكو بالمملكة المتحدة عن معلومات جديدة وخطيرة تهم الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم المزمن، والذين يقدر عددهم بنحو المليار شخص حول العالم.

وأشار الباحثون إلى أن نسيان المرضى الحصول على العقاقير المستخدمة لخفض الضغط الدموى المرتفع يرفع من خطر الإصابة بالأزمات القلبية، أو السكتة الدماغية بنسبة 40%، مقارنة بأقرانهم الذين يحصلون على تلك الأدوية بانتظام، وكما ترتفع فرص تعرضهم للوفاة، وهو ما يعد أمراً خطيرا للغاية، وخاصة أن هذا المرض المزمن يصيب حوالى ثلث عدد البالغين.

وفسر الباحثون ذلك مشيرين إلى أن عدم استقرار قياسات الضغط الدموى على المدى البعيد نتيجة عدم الانتظام فى الحصول على العقاقير الخافضة للضغط هو المسئول عن ذلك، ويرفع خطر الوفاة المبكرة بنسبة 35%، ومن الأسباب الأخرى أيضاً: الضغوط والإصابة بمرض السكر والذى يساهم فى تلف الأوعية الدموية.

جاءت هذه النتائج بالمجلة العلمية الشهيرة "Hypertension"، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى الثانى من شهر سبتمبر الجارى.

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مصر 365