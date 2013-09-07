أخبار عاجلة

بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
أفضل 10 قوات جوية عربية .. لن تتوقع الدولة رقم 1 -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
حقائق عن مشروب نسكافيه -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون -
زوجة الهضبة تطرده من «منزل لندن».. وتأجيل إعلان الطلاق -
بالصور.. اشتباك بين ''قاضي الحشيش'' وشريكه داخل القفص.. ووالد الفتاة ''هقتلك عيالك '' -
مخاوف من انتشار الملاريا بأسوان.. والصحة: الإجراءات مشددة -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
منسقة الوقفة الشعبية لمساندة السيسي بواشنطن: «النهاردة وقفة وبكرة العيد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالشرقية

Google+ Print
ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالشرقية ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالشرقية
بوابة الوفد - متابعات:
منذ 32 دقيقة 45 ثانية

تمكنت مباحث الشرقية ، من ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ، يديرها عامل و يروجها بين عملائه مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وكان اللواء سامح الكيلاني مدير أمن الشرقية ، قد تلقى معلومات تفيد بانتشار تداول الأسلحة النارية غير المرخصة والمصنعة محليا ، بصورة كبيرة تشكل خطرا على الأمن العام .
> وتوصلت التحريات ، إلى أن وراء ذلك عاملا 29 عاما وأنه يستغل محل صناعة المفاتيح الخاص به بمدينة بلبيس الكائن لممارسة نشاطه الإجرامي في تصنيع الأسلحة النارية ، وقد حقق أرباحا هائلة من هذه التجارة غير المشروعة .
> تم إعداد حملة موسعة ، ومداهمة المحل المذكور ، حيث تم ضبط 4 قطع أسلحة نارية مكتملة الصنع ، و عدد كبير من الأجزاء المعدة لتجميعها ، كما تم ضبط أدوات التصنيع المختلفة .
> تم القبض على المتهم والتحفظ على المضبوطات ، و إحالته للنيابة العامة التى تولت التحقيق بإشراف المستشار "أحمد دعبس" المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية