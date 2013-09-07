ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالشرقية

بوابة الوفد - متابعات: منذ 32 دقيقة 45 ثانية

تمكنت مباحث الشرقية ، من ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ، يديرها عامل و يروجها بين عملائه مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وكان اللواء سامح الكيلاني مدير أمن الشرقية ، قد تلقى معلومات تفيد بانتشار تداول الأسلحة النارية غير المرخصة والمصنعة محليا ، بصورة كبيرة تشكل خطرا على الأمن العام .

> وتوصلت التحريات ، إلى أن وراء ذلك عاملا 29 عاما وأنه يستغل محل صناعة المفاتيح الخاص به بمدينة بلبيس الكائن لممارسة نشاطه الإجرامي في تصنيع الأسلحة النارية ، وقد حقق أرباحا هائلة من هذه التجارة غير المشروعة .

> تم إعداد حملة موسعة ، ومداهمة المحل المذكور ، حيث تم ضبط 4 قطع أسلحة نارية مكتملة الصنع ، و عدد كبير من الأجزاء المعدة لتجميعها ، كما تم ضبط أدوات التصنيع المختلفة .

> تم القبض على المتهم والتحفظ على المضبوطات ، و إحالته للنيابة العامة التى تولت التحقيق بإشراف المستشار "أحمد دعبس" المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية .