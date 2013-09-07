صور.. وقفة بالإسكندرية للإفراج عن هيثم محمدين

الإسكندرية - أميرة عوض: السبت , 07 سيبتمبر 2013 15:50

نظم الاشتراكيون الثوريون وحركة شباب اليسار وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى وحركة تغيير وعدد من النشطاء السياسيين من بينهم الناشط السياسى حسن مصطفى، ظهر اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام المحكمة البحرية بمنطقة المنشية , تنديدا بالقبض على القيادى العمالى هيثم محمدين وللمطالبة بالإفراج عنه.

وقام المحتجون برفع لافتات تقول الثورة مستمرة أفرجوا عن هيثم محمدين.

> وقال إيهاب القسطاوى المتحدث الإعلامى لحركة تغيير – من حقنا التعبير عن أرائنا دون ملاحقة ، ونطالب الأجهزة الأمنية عدم تعقب وتلفيق التهم للنشطاء السياسيين حتى لو اختلفت أرائهم معهم.

> وأشار القسطاوى إلى أن ما حدث هو حلقة جديدة من مسلسل الهجوم علىينا حيث كان هيثم - وهو المحامي العمالي- في طريقه لمقابلة عدد من موكليه من العمال ، وقد تم استهدافه وإنزاله بمفرده من الأوتوبيس الذي كان يستقله من القاهرة، وتم تفتيشه ومصادرة متعلقاته واحتجازه، وذلك قبل نقله لقسم شرطة عتاقة، تمهيدا لعرضه على النيابة بعدد من التهم , وهو لا يعلم عنها شئ لذلك نطالب بسرعة الإفراج عنه فورا ونعلن مساندتنا معه.

> وأضاف حسين جمعة المتحدث الإعلامى لحركة شباب اليسار - نحن نعتبر أن ما حدث للناشط العمالى هيثم محمدين إعلان صريح عن بدء مرحلة استهداف شباب الثورة، واعتقال رفيقنا هيثم محمدين بدون أسباب، ما هو إلا تتويج لتلك الحملة التي تشنها قوى الثورة المضادة، التى تستهدف القوى الثورية وفي القلب منها الاشتراكيون الثوريون".