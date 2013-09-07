سماء الأردن تشهد مساء غد احتجاب كوكب الزهرة خلف القمر

تشهد سماء الأردن مساء غد الأحد حدثا فلكيا مثيرا، حيث سيقترن كوكب الزهرة مع هلال ذى القعدة بعد غروب الشمس مباشرة ليشكل بذلك منظرا سماويا نادرا.

وقال الفلكى الأرنى عماد مجاهد مقرر لجنة الأهلة فى دائرة قاضى القضاة الأردن، فى بيان صحفى اليوم السبت، إن احتجاب كوكب الزهرة خلف القمر يعد من الظواهر الفلكية الطبيعية الجميلة وتحدث عندما يتقاطع مدار الأول مع مدار الثانى فى السماء.

وأفاد بأن كوكب الزهرة سيقترب من القمر تدريجيا وبشكل بطيء لأقرب مسافة منه إلى أن يحتجب، إضافة إلى احتجاب عدد كبير من الكواكب والنجوم فى السماء خلف قرص القمر خلال فترات مختلفة.

ولفت الفلكى الأردنى إلى أن احتجاب كوكب الزهرة يثير الراصدين له من الأرض بسبب شدة لمعانه نسبة إلى النجوم والكواكب الأخرى.