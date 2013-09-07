أخبار عاجلة

حقائق عن مشروب نسكافيه -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون -
زوجة الهضبة تطرده من «منزل لندن».. وتأجيل إعلان الطلاق -
بالصور.. اشتباك بين ''قاضي الحشيش'' وشريكه داخل القفص.. ووالد الفتاة ''هقتلك عيالك '' -
مخاوف من انتشار الملاريا بأسوان.. والصحة: الإجراءات مشددة -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
منسقة الوقفة الشعبية لمساندة السيسي بواشنطن: «النهاردة وقفة وبكرة العيد» -
«أسرة معاقة» للسيسي: «هنعيش إزاي بـ450 جنيه» -
ماهر فرغلي: مقتل أبو أنس الأنصاري ضربة قوية لـ«بيت المقدس» -
أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

السودان يشارك فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك

Google+ Print
السودان يشارك فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك السودان يشارك فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك

يشارك السودان فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة "فى دورتها 68"، والتى تبدأ أعمالها فى السابع عشر من الشهر الجارى بنيويورك، ويرأس وفد السودان لهذه الاجتماعات وزير الخارجية على كرتى.

ويقدم كرتى خطاب السودان أمام الجمعية العمومية، والذى سيتطرق فيه لرؤية السودان تجاه القضايا الإقليمية والدولية أمام الدورة، بجانب التطورات الإيجابية فى العلاقات بين السودان ودولة جنوب السودان، كما يتناول الوزير التزامات المجتمع الدولى تجاه السودان، فيما يتعلق ببعض القضايا بعد انفصال الجنوب، ومن بينها موضوع إعفاء ديون السودان الخارجية، والمساعدات التى تعهد بها المجتمع الدولى، لتعويض فقدان السودان لمعظم موارد النفط.

كما سيتطرق خطاب السودان، كذلك الدعوة لرفع العقوبات الأحادية التى تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على السودان، إلى جانب جهود دعم اتفاقية الدوحة لسلام دارفور ودفع الفصائل، التى لم توقع على الاتفاقية للانضمام لمسيرة السلام فى الإقليم، ودعم جهود إعادة الإعمار والبناء فى دارفور.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365