السودان يشارك فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك

يشارك السودان فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة "فى دورتها 68"، والتى تبدأ أعمالها فى السابع عشر من الشهر الجارى بنيويورك، ويرأس وفد السودان لهذه الاجتماعات وزير الخارجية على كرتى.

ويقدم كرتى خطاب السودان أمام الجمعية العمومية، والذى سيتطرق فيه لرؤية السودان تجاه القضايا الإقليمية والدولية أمام الدورة، بجانب التطورات الإيجابية فى العلاقات بين السودان ودولة جنوب السودان، كما يتناول الوزير التزامات المجتمع الدولى تجاه السودان، فيما يتعلق ببعض القضايا بعد انفصال الجنوب، ومن بينها موضوع إعفاء ديون السودان الخارجية، والمساعدات التى تعهد بها المجتمع الدولى، لتعويض فقدان السودان لمعظم موارد النفط.

كما سيتطرق خطاب السودان، كذلك الدعوة لرفع العقوبات الأحادية التى تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على السودان، إلى جانب جهود دعم اتفاقية الدوحة لسلام دارفور ودفع الفصائل، التى لم توقع على الاتفاقية للانضمام لمسيرة السلام فى الإقليم، ودعم جهود إعادة الإعمار والبناء فى دارفور.