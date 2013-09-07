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الرئيس الفرنسى ينتقد صحيفة "لوفيجارو" لنشرها حديثا مع بشار الأسد

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الرئيس الفرنسى ينتقد صحيفة "لوفيجارو" لنشرها حديثا مع بشار الأسد الرئيس الفرنسى ينتقد صحيفة "لوفيجارو" لنشرها حديثا مع بشار الأسد

انتقد الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند، "الطريقة الساخرة" التى نشرت بها صحيفة (لوفيجارو) الفرنسية حديثاً أجراه موفدها إلى دمشق مع الرئيس السورى بشار الأسد الأسبوع الماضى وأطلق خلالها تحذيرات من استهداف مصالح فرنسا.

ونقلت الصحيفة اليمينية اليوم، السبت، عبر موقعها الإلكترونى وفى صدر صفحاتها، عن هولاند قوله، خلال مؤتمر صحفى عقده بسان بطرسبرج على هامش مشاركته فى قمة العشرين، "لا يسعنا شكر (لوفيجارو) على حسها المدنى بالسماح بتنوير الرأى العام بمقابلة مع هذا الديكتاتور الآن، بتنا نعلم أنه يريد تصفية معارضيه".

وأضافت (لوفيجارو) أن حديث بشار الأسد للصحيفة الثلاثاء الماضى آثار استياء الإليزيه وهو ما عبرت عنه أوساط مقربة من الرئيس الفرنسى.

وكان الرئيس الفرنسى قد أكد فى اليوم نفسه، أن تهديدات الرئيس السورى التى نشرتها الصحيفة الفرنسية جعلته "أكثر تصميما" على المضى قدما فى التدخل العسكرى بسوريا، لمعاقبة النظام فى دمشق على استخدام الأسلحة الكيميائية فى هجوم الغوطة الذى وقع مؤخراً بريف دمشق.

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