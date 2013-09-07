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هيئة مكافحة المخدرات السعودية: من ينشر النكات عن المخدرات كأنه يدعو لتعاطيها

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هيئة مكافحة المخدرات السعودية: من ينشر النكات عن المخدرات كأنه يدعو لتعاطيها هيئة مكافحة المخدرات السعودية: من ينشر النكات عن المخدرات كأنه يدعو لتعاطيها

كتب : فاطمة النشابي السبت 07-09-2013 14:02

"نشر النكات عن الحشيش فكأنما يدعو إلى تعاطيها"، تصريحات أطلقتها هيئة مكافحة المخدرات، في المملكة العربية ، كنوع لمحاربة الإدمان وتعاطي المخدرات داخل الشارع السعودي.

فنشرت الهيئة والتابعة لوزارة الداخلية، عبر حسابها الخاص على تويتر، ما يؤكد ذلك فكتب القائمون "إن من ينشر أو يرسل النكت عن الحشيش والمحششين فكأنما يدعو إلى تعاطيها.. وعليه وزرها ومعلوم أن تعاطي الحشيش وترويجها وتهريبها محرم شرعا.. فالحذر ثم الحذر".

وأضافت "تعتبر مادة الحشيش من المواد المهلوسة التي تصيب المتعاطي بالقلق وزيادة ضربات القلب والتعرق والضحك الهستيري والهلاوس السمعية والوقوع بالجريمة".

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