مصادر فلسطينية: مصر تقلص فتح معبر رفح اليوم لساعتين فقط

كتب : الأناضول منذ 28 دقيقة

أغلقت السلطات المصرية، ظهر اليوم، معبر رفح البري على حدودها مع قطاع غزة، بعد ساعتين فقط من فتحه الجزئي، الذي يستمر لأربع ساعات يوميا، بحسب مصادر بالمعبر من الجانب الفلسطيني.

وقال ماهر أبو صبحة، مدير المعابر بالحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة، إن الجانب المصري أبلغهم بقرار إغلاق المعبر - بعد ساعتين من فتحه -"بشكل مفاجئ، مبررا ذلك بتوتر الأوضاع الأمنية في شبه جزيرة سيناء المصرية"، المحاذية للحدود مع غزة شمال شرقي مصر.

وأكد أبو صبحة أن إغلاق معبر رفح الذي يعد المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة على العالم "جاء بعد سماح الجانب المصري، بعبور حافلة واحدة من القطاع إلى مصر، تقل 50 مسافرا فلسطينيا، بالإضافة إلى عودة حافلة أخرى، تقل نفس العدد من الجانب المصري إلى قطاع غزة، بينما من المعتاد أن يعبر يوميا نحو 6 إلى 7 حافلات".

وأوضح أبو صبحة، أن "الجانب المصري، لم يبلغنا عن موعد جديد لفتح المعبر، وعما إذا كان سيُعاد فتحه غدا الأحد أم لا".

ولم يتسن حتى الساعة 12.15 تغ الحصول على تاكيد لهذه المعلومات من الجانب المصري.

وتشهد محافظة شمال سيناء المحاذية لقطاع غزة، أعمال عنف استهدفت مقار للجيش والشرطة، منذ عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو الماضي.

ومعبر رفح هو المنفذ الوحيد على العالم الخارجي لنحو 1.7 مليون نسمة يعيشون في قطاع غزة، الذي تفرض عليه إسرائيل حصارًا شاملاً منذ أن فازت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في انتخابات المجلس التشريعي يناير 2006، بجانب معبر "بيت حانون" (شمال)، والذي تسيطر عليه السلطات الإسرائيلية، ولا تسمح بالعبور من خلاله إلا بتصريح صادر منها.

وحاليا، يعمل معبر رفح بشكل جزئي، ولا يسمح بالسفر من خلاله، سوى للحالات الإنسانية، ولا يتعدى عادة عدد ساعات فتحه الأربع ساعات يوميًّا، ضمن إجراءات اتخذتها السلطات المصرية بعد مقتل 25 مجندًا بقطاع الأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب تابعة لوزارة الداخلية) في شبه جزيرة سيناء يوم 19 أغسطس الماضي. الذي يستمر لأربع ساعات يوميا، بحسب مصادر بالمعبر من الجانب الفلسطيني.

وقال ماهر أبو صبحة، مدير المعابر بالحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة، إن الجانب المصري أبلغهم بقرار إغلاق المعبر - بعد ساعتين من فتحه -"بشكل مفاجئ، مبررا ذلك بتوتر الأوضاع الأمنية في شبه جزيرة سيناء المصرية"، المحاذية للحدود مع غزة شمال شرقي مصر.

وأكد أبو صبحة أن إغلاق معبر رفح الذي يعد المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة على العالم "جاء بعد سماح الجانب المصري، بعبور حافلة واحدة من القطاع إلى مصر، تقل 50 مسافرا فلسطينيا، بالإضافة إلى عودة حافلة أخرى، تقل نفس العدد من الجانب المصري إلى قطاع غزة، بينما من المعتاد أن يعبر يوميا نحو 6 إلى 7 حافلات".

وأوضح أبو صبحة، أن "الجانب المصري، لم يبلغنا عن موعد جديد لفتح المعبر، وعما إذا كان سيُعاد فتحه غدا الأحد أم لا".

ولم يتسن حتى الساعة 12.15 تغ الحصول على تاكيد لهذه المعلومات من الجانب المصري.

وتشهد محافظة شمال سيناء المحاذية لقطاع غزة، أعمال عنف استهدفت مقار للجيش والشرطة، منذ عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو الماضي.

ومعبر رفح هو المنفذ الوحيد على العالم الخارجي لنحو 1.7 مليون نسمة يعيشون في قطاع غزة، الذي تفرض عليه إسرائيل حصارًا شاملاً منذ أن فازت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في انتخابات المجلس التشريعي يناير 2006، بجانب معبر "بيت حانون" (شمال)، والذي تسيطر عليه السلطات الإسرائيلية، ولا تسمح بالعبور من خلاله إلا بتصريح صادر منها.

وحاليا، يعمل معبر رفح بشكل جزئي، ولا يسمح بالسفر من خلاله، سوى للحالات الإنسانية، ولا يتعدى عادة عدد ساعات فتحه الأربع ساعات يوميًّا، ضمن إجراءات اتخذتها السلطات المصرية بعد مقتل 25 مجندًا بقطاع الأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب تابعة لوزارة الداخلية) في شبه جزيرة سيناء يوم 19 أغسطس الماضي.