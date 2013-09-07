أخبار عاجلة

حقائق عن مشروب نسكافيه -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون -
زوجة الهضبة تطرده من «منزل لندن».. وتأجيل إعلان الطلاق -
بالصور.. اشتباك بين ''قاضي الحشيش'' وشريكه داخل القفص.. ووالد الفتاة ''هقتلك عيالك '' -
مخاوف من انتشار الملاريا بأسوان.. والصحة: الإجراءات مشددة -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
منسقة الوقفة الشعبية لمساندة السيسي بواشنطن: «النهاردة وقفة وبكرة العيد» -
«أسرة معاقة» للسيسي: «هنعيش إزاي بـ450 جنيه» -
ماهر فرغلي: مقتل أبو أنس الأنصاري ضربة قوية لـ«بيت المقدس» -
أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

بالصور| أزهار الأمل تزين خيم اللاجئين السوريين في تركيا

Google+ Print
بالصور| أزهار الأمل تزين خيم اللاجئين السوريين في تركيا بالصور| أزهار الأمل تزين خيم اللاجئين السوريين في تركيا

كتب : الأناضول منذ 12 دقيقة

يزين اللاجئون السوريون في مخيم "صاريتشام" في ولاية أضنة، جنوب تركيا، محيط خيمهم وأنحاءها بالنباتات المختلفة، كنوع من النشاط الذي يخفف عنهم مرارة اللجوء، ويبعث في أنفسهم أمل العودة إلى ديارهم، التي اضطروا للخروج منها على وقع القصف والدمار.

وكانت السلطات المسؤولة عن المخيم قد أطلقت مبادرة "في كل خيمة نبتة وأصيص"، مالبث اللاجئون السوريون أن حولوها إلى فعالية نشطة في المخيم أسموها "أزهار الأمل"، لدرجة أن بعضهم قد أفرد مساحة من محيط خيمته ليزرعها بنباتات متنوعة، وقد استجابت السلطات لهذا التفاعل من قبل اللاجئين، وأمنت لهم المواد المطلوبة من تربة، وبذار، وأصص.

وعبر اللاجئون عن أملهم في أن يكون تفتح الأزهار، ونمو النباتات التي زرعوها، بارقة أمل، وإشارة لقرب عودتهم إلى وطنهم، وشددوا على عزمهم التمسك بهذا الأمل، وإبقاء جذوته متقدة في قلوبهم، وأوضح "عز الدين محمود"، أحد اللاجئين المقيمين في المخيم، أنه سينقل هذه النباتات ليزرعها في حديقة منزله عنده عودته إلى سوريا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أبرز الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أبرز الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس

8 الصبح - تعرف على سر "الشارة الزرقاء" التى يرتديها إعلاميين وضيوف dmc

8 الصبح - تعرف على سر "الشارة الزرقاء" التى يرتديها إعلاميين وضيوف dmc