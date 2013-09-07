بالصور| أزهار الأمل تزين خيم اللاجئين السوريين في تركيا

كتب : الأناضول منذ 12 دقيقة

يزين اللاجئون السوريون في مخيم "صاريتشام" في ولاية أضنة، جنوب تركيا، محيط خيمهم وأنحاءها بالنباتات المختلفة، كنوع من النشاط الذي يخفف عنهم مرارة اللجوء، ويبعث في أنفسهم أمل العودة إلى ديارهم، التي اضطروا للخروج منها على وقع القصف والدمار.

وكانت السلطات المسؤولة عن المخيم قد أطلقت مبادرة "في كل خيمة نبتة وأصيص"، مالبث اللاجئون السوريون أن حولوها إلى فعالية نشطة في المخيم أسموها "أزهار الأمل"، لدرجة أن بعضهم قد أفرد مساحة من محيط خيمته ليزرعها بنباتات متنوعة، وقد استجابت السلطات لهذا التفاعل من قبل اللاجئين، وأمنت لهم المواد المطلوبة من تربة، وبذار، وأصص.

وعبر اللاجئون عن أملهم في أن يكون تفتح الأزهار، ونمو النباتات التي زرعوها، بارقة أمل، وإشارة لقرب عودتهم إلى وطنهم، وشددوا على عزمهم التمسك بهذا الأمل، وإبقاء جذوته متقدة في قلوبهم، وأوضح "عز الدين محمود"، أحد اللاجئين المقيمين في المخيم، أنه سينقل هذه النباتات ليزرعها في حديقة منزله عنده عودته إلى سوريا.