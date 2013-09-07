حركة الشباب الإسلامية تتبنى هجومي مقديشيو اللذين أسفرا عن مقتل 20 شخصًا

تبنت حركة الشباب الإسلامية، اليوم السبت، الهجومين اللذين وقعا في العاصمة الصومالية مقديشيو وأسفرا عن مقتل 18 شخصا . وقالت الحركة، في بيان على «تويتر»، «لقد تم القيام بعمليات ناجحة في منطقة هاماروين في مقديشو»، في إشارة إلى موقع التفجيرين . ولقي 20 شخصًا على الأقل مصرعهم في هجومين انتحاريين استهدفا، السبت، مطعمًا قرب القصر الرئاسي بالعاصمة الصومالية مقديشو، حسب مصادر طبية وشهود عيان . وأضاف الشهود أن سيارة مفخخة انفجرت في مطعم اعتاد مسؤولون حكوميون ارتياده جنوب مقديشيو، وبعد دقائق قليلة وقع انفجار آخر قرب المكان، لم تتم بعد معرفة حجم الخسائر الناتجة عنه .

شبكةعيونالإخبارية

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