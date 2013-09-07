حركة الشباب الإسلامية تتبنى هجومي مقديشيو اللذين أسفرا عن مقتل 20 شخصًا

تبنت حركة الشباب الإسلامية، اليوم السبت، الهجومين اللذين وقعا في العاصمة الصومالية مقديشيو وأسفرا عن مقتل 18 شخصا. وقالت الحركة، في بيان على «تويتر»، «لقد تم القيام بعمليات ناجحة في منطقة هاماروين في مقديشو»، في إشارة إلى موقع التفجيرين. ولقي 20 شخصًا على الأقل مصرعهم في هجومين انتحاريين استهدفا، السبت، مطعمًا قرب القصر الرئاسي بالعاصمة الصومالية مقديشو، حسب مصادر طبية وشهود عيان. وأضاف الشهود أن سيارة مفخخة انفجرت في مطعم اعتاد مسؤولون حكوميون ارتياده جنوب مقديشيو، وبعد دقائق قليلة وقع انفجار آخر قرب المكان، لم تتم بعد معرفة حجم الخسائر الناتجة عنه.إعلان - Ads إعلان - Ads