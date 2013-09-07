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حملة على «فيس بوك» و«تويتر» للمطالبة بإعادة فتح محطة مترو «السادات»

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حملة على «فيس بوك» و«تويتر» للمطالبة بإعادة فتح محطة مترو «السادات» حملة على «فيس بوك» و«تويتر» للمطالبة بإعادة فتح محطة مترو «السادات»
دشن نشطاء حملة على «فيس بوك» و«تويتر»، السبت، للمطالبة بإعادة فتح محطة مترو أنور السادات «التحرير»، التي أغلقت بعد تداعيات فض اعتصامي «رابعة العدوية والنهضة» في 14 أغسطس الماضي، حيث لا يُسمح بتوقف القطارات فيها وانتقال المواطنين عبرها بين الخطين الأول والثاني. وأطلق النشطاء صفحة على «فيس بوك» و«هاش تاج» على «تويتر» حملت اسم «افتحوا محطة السادات»، حاولوا من خلالها رصد مشاهد المعاناة اليومية بعد إغلاق المحطة، جاء أبرزها في صعوبة تحرك الموظفين خلال رحلة الذهاب والعودة من أعمالهم، والتكدس الشديد للمواطنين في محطة مترو الشهداء «رمسيس»، وهي المحطة الثانية التي يلتقي فيها الخطين الأول والثاني للمترو، والتنقل في منطقة وسط القاهرة.. بجانب استغلال سائقي الميكروباصات ذلك في رفع الأجرة. كان المهندس عبد الله فوزي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، قال إن الشركة تتكبد خسائر يومية، نظرًا لعدم تشغيل حركة المترو بكامل طاقتها التي تتراوح ما بين 600 ألف إلى 700 ألف يوميًا، مُستبعدًا إعادة فتح محطة مترو السادات وأنها ستظل مغلقة لحين موافقة أجهزة الأمن.    

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