غدا..مباحثات مصرية سعودية لزيادة التعاون بمجالات الاتصالات والتكنولوجيا

يبدأ غداً المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات زيارته إلى المملكة العربية السعودية التى تستمر على مدار يومين 8 إلى 9 سبتمبر الجارى على رأس وفد وزارى رفيع المستوى من منظمات المجتمع المدنى بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بعقد مباحثات ثنائية بين وفدى البلدين تناقش توسيع أطر التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.

وصرح المهندس عاطف حلمى بأن زيارته للمملكة العربية السعودية التى تعد هى الأولى لوزير اتصالات مصرى عقب ثورة 30 يونيو "تحمل رسالتين الأولى هى التأكيد على رسالة الاحترام والتقدير والحب التى يكنها الشعب والحكومة المصرية لأشقائنا فى السعودية، وكذلك شهادة امتنان وتقدير لخادم الحرمين الشريفين لموقفه التاريخى، والرسالة الثانية فتختص بأطر التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى البلدين، بما فيه مصلحة القطاعين فى كلا من مصر والسعودية.

وأضاف الوزير أنه سيبحث بعض الموضوعات التى تحدث عنها فى مؤتمر وزراء الاتصالات العرب فى شهر مارس لماضى، كما سيتم تناول موضوعات كثيرة على الأجندة المشتركة بداية من التعاون على مستوى الحكومتين والتعاون بين بعض المؤسسات فى الدولتين، مثل جهاز تنظيم الاتصالات فى كلا البلدين، ومؤسسات الاتصالات المتمثلة فى شركة الاتصالات السعودية "إس تى سي" والشركة المصرية للاتصالات، وكذا هيئتى البريد على كل جانب.

وأشار الوزير إلى بعض الموضوعات المشتركة الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، والمناطق التكنولوجية، وكذلك الموضوعات الخاصة بالمحتوى العربى على الإنترنت، ومجالات التوقيع الالكترونى. هذا بالإضافة إلى نشاط الوفد المصرى المصاحب لنا فى هذه الزيارة من منظمات العمل المدنى، وبالتالى سيكون هناك لقاء مع غرفة تجارة الرياض، وهى غرفة فعالة وكبيرة وتغطى أنشطة كثيرة، من أجل الاتفاق على الزيارة المقبلة إن شاء الله للمملكة لدعم التعاون بين القطاع الخاص فى كلا البلدين".

هذا ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع موسع يضم وفدا البلدين برئاسة المهندس محمد جميل الملا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية، والمهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتم خلاله استعراض خطط الأعمال وأهم ملامح النجاح بالقطاع فى كل من مصر والمملكة العربية السعودية مثل القيمة التنافسية لقطاع الاتصالات المصرى، وبرنامج التعاملات الإلكترونية السعودى، وإمكانيات المركز الوطنى للتصديق الالكترونى فى المملكة، ومركز تميز التوقيع الالكترونى وتأمين المعاملات فى مصر.

كذلك من المنتظر عقد لقاءات أخرى بين الجانبين يتم خلالها بحث سبل تشجيع صناعة مراكز الاتصال بين البلدين call centers، وتشجيع الاستثمارات السعودية فى مجالات القرى الذكية والمناطق التكنولوجية خاصة منطقة المعادى، وتبادل الخبرات فى هذا الشأن على المستوى الإقليمى.

كما يتضمن جدول الأعمال زيارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وزيارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزيارة لشركة الاتصالات السعودية، واجتماع مع شركة موبيلى، وآخر مع الغرفة التجارية بالرياض، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات التى من الممكن أن تستجد فى هذا الشأن خلال النقاش.

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