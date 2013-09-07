«أوباما» يدعو أعضاء الكونجرس لدعم التحرك العسكري ضد سوريا

دعا الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إلى «عدم التغاضي» عن استخدام أسلحة كيميائية من قبل النظام السوري ودعم ضربة عسكرية ضد دمشق، في كلمته الإذاعية الأسبوعية التي بثت، السبت . وقال «أوباما» :«لا يمكننا التغاضي عن الصور التي رأيناها عن سوريا لذلك أدعو أعضاء الكونجرس والحزبين (الجمهوري والديمقراطي) إلى الاتحاد والتحرك من أجل النهوض بالعالم الذي نريد العيش فيه، العالم الذي نريد تركه لأولادنا وللأجيال المستقبلية». وحذر الرئيس الأمريكي من أن «عدم الرد على مثل هذا الهجوم الفاضح سيزيد مخاطر رؤية أسلحة كيميائية تستخدم مجددًا أو أن تسقط في أيدي إرهابيين قد يستخدمونها ضدنا وهذا سيوجه رسالة كارثية إلى الدول الأخرى، بأنه لن تكون هناك عواقب بعد استخدام مثل هذه الأسلحة». وأضاف: «لكن أمتنا ستكون أقوى إذا تحركنا معًا وستكون أعمالنا أكثر فاعلية»، وقال «أوباما» إنه بصفته قائدًا للقوات المسلحة يريد ضرب سوريا ومعاقبة النظام . ويبدأ الكونجرس، الإثنين، مع انتهاء عطلته الصيفية بحث الضربات المحتملة ضد سوريا، ردًا على الهجوم الكيميائي الذي وقع في 21 أغسطس في ريف دمشق والذي نُسبت مسؤوليته الى نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ويعود أعضاء الكونجرس من عطلتهم الصيفية الإثنين إلى واشنطن، فيما أعلن مسؤول جمهوري كبير في مجلس النواب أن التصويت على الإذن باستخدام القوة في سوريا سيحدث خلال الأسبوعين المقبلين. ويلقي الرئيس الأمريكي خطابًا موجهًا إلى الأمة، الثلاثاء.

شبكةعيونالإخبارية

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