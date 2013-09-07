غدًا.. أبو حديد يسلم "عجول" لشباب الخريجين بأسيوط

أسيوط - محمد ممدوح: منذ 21 دقيقة 34 ثانية

يزور محافظة أسيوط غدًا - الأحد - الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ليشهد حفل تسليم مؤسسة"مصر الخير" لأول دفعة من عجول التسمين لشباب خريجي الجامعات؛ وفقًا لبروتوكول التعاون بين المؤسسة وبنك الائتمان والتنمية الزراعي؛ لمساعدة الشباب فى إيجاد فرص عمل، وكذلك إحياء مشروع "البتلو" في مصر، وتوفير الأمن الغذائي من اللحوم للمواطنين.

يستقبل اللواء ابراهيم حماد - محافظ أسيوط - وزير الزراعة في أثناء زيارته للمحافظة، ويرافقهما رئيس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، ومحسن محجوب أمين صندوق مؤسسة مصر الخير، وعدد من القيادات .

> وقال اللواء إبراهيم حماد:" إن هذا المشروع يأتي استكمالًا للمشروعات التي تنفذها مؤسسة مصر الخير التى تمثل منهجًا ونموذجًا متميزًا للعمل الخيري والتنموي هذا فضلاً عن دورها الكبير في ميادين الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي والبحث العلمي". مشيرًا إلى أن هذا يأتي تحقيقًا لأهدافها الاجتماعية ودوافعها الخيرية البحتة ومشاركة مجتمعية جادة وضعت في اعتبارها واقع المجتمع الصعيدي بشكل عام وأسيوط بشكل خاص.