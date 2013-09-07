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تعليم الإسماعيلية يُطلق مبادرة "مقعد مناسب لكل طالب"

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تعليم الإسماعيلية يُطلق مبادرة "مقعد مناسب لكل طالب" تعليم الإسماعيلية يُطلق مبادرة "مقعد مناسب لكل طالب"
الإسماعيلية - ولاء وحيد:
منذ 15 دقيقة 53 ثانية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية اطلاق مباردة تحت عنوان "مقعد مناسب لكل طالب" من أجل التواصل مع جمعيات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

أكدت المديرية في بيان صحفي أن الهدف من المبادرة هو توفير مقعد مناسب للطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة والتى يبلغ عددهم 30 ألف طالب فى عدد 886 مدرسة بالإدارت التعليمية الـ "7" كما تهدف المباردة إلى تفعيل المشاركة المجتمعية والتقارب بين أفراد المجتمع والمؤسسة التعليمية وأضاف أن المباردة لاقت استحسان وقبول لدى الجميع وارتياحًا فى الأوساط المختلفة حيث أبدى العديد من رجال الأعمال استعدادهم للمشاركة فى الحملة.
> قال عادل "عبدالعظيم الشناوى" وكيل الوزراة إن بابه مفتوح للجميع وذلك من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية والمنشآت المختلفة معربًا عن شكره لجميع الذين رحبوا بالفكرة وبدأوا فى تفعيلها من خلال إسهاماتهم.

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