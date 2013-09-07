ضبط 3 قيادات إخوانية من بينهم مدير جمارك دمياط

دمياط - هشام الولي: السبت , 07 سيبتمبر 2013 13:53

ألقى رجال أمن دمياط القبض على 3 من قيادات تنظيم الإخوان بالمحافظة بعد مداهمات لمنازلهم اليوم السبت بمدينة دمياط الجديدة وهم "عصام محمد عبدالرحمن" مديرعام جمارك دمياط, و"أحمد ربيع محمد ربيع" مهندس بإحدى شركات القطاع الخاص, و"سعد عبدالوهاب البريشى" بجهاز تعمير وتنمية دمياط الجديدة.

تنفيذًا لقرار ضبط وإحضار من المستشار محمد الزنفلى المحامى العام لنيابات دمياط بتهمة التحريض على أعمال العنف ومن المنتظر أن تجرى النيابة العامة تحقيقات مع الـ3 المضبوطين اليوم بمقر فرق أمن دمياط.