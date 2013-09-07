إشباع الحاجات الأساسية للطفل يؤدى إلى الصحة النفسية والعقلية

يقول الدكتور جمال شفيق أحمد، أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس، إن إشباع الحاجات الأساسية لدى الأطفال يؤدى بهم إلى الصحة النفسية والعقلية، والحاجة إلى الشعور بالاستقلال والحرية.

ويميل الأطفال إلى القيام ببعض الأعمال بأنفسهم ودون مساعدة من الآخرين، مما يشبع بداخلهم الشعور بالاستقلالية، واستهلاك طاقته الزائدة بكل حرية وانطلاق، مشيراً إلى أن الحاجة إلى المعايير الدينية والأخلاقية والقيمية، حيث يحتاج الأطفال إلى المحددات والضوابط والمعايير التى تضبط سلوكياته وأفعاله وتصرفاته.

وأضاف "ويتعرف من خلال هذه الأعمال على الحلال والحرام والصح والخطأ، وما يجب فعله وما يجب تجنبه الحاجة إلى التقدير الاجتماعى، وهذه الحاجة تمثل حاجة الأطفال إلى الشعور بمكانتهم وقيمتهم وأهميتهم ومركزهم داخل الأسرة والمجتمع، وتعطى لهم فى الوقت نفسه الحرية للتعبير عن رأيهم واحترام أفكارهم وهواياتهم ورغباتهم المشروعة الحاجة إلى جماعة الرفاق والصداقة.

وتلك الحاجة تمثل ضرورة حتمية وأساسية لدى الأطفال، وهى تنمية النمو والنضج، والتفاعل الاجتماعى السليم مع أقرانه وأصدقائه وزملائه وأقاربه وجيرانه، واحتياجه إلى الشعور بالنجاح والإنجاز، حيث يحتاج الأطفال بصفة عامة إلى مواقف الشعور بالنجاح والتفوق والتقدم والقدرة على الإنتاج والإنجاز، وبالتالى الحصول من المحيطين به على التقدير والإشادة والفخر والتفاخر والاستحسان.

ويشير دكتور "جمال" إلى أن الحاجة إلى الإرشاد والتوجيه يحتاج الأطفال دائمًا إلى الملاحظة والمراقبة والإرشاد والنصح والتوجيه، وهذا يعد فى حد ذاته حماية وسلطة فى نفس الوقت من الوالدين والراشدين تحمى الطفل وتحافظ عليه وتحاسبه وتغير وتعدل من سلوكياته إلى الأفضل والأحسن.