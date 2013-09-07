أخصائى نفسى: 7 مواقف إذا وجدتها فابتعد لأنه شخصية نرجسية

تفرض علينا الحياة العملية الآن التعامل مع أشخاص لا ندرى ماهيتهم أو مدى قدراتهم على التعامل معنا بمصداقية، بمعنى آخر شخص مريض نفسيا بالأنا ويعانى من النرجسية.. كيف يمكنك تجنب مثل هؤلاء الأشخاص من أجل أن تتطور؟، وأن تتجنب الدخول فى معارك جانبية لن تخرج بها بأى شىء سوى الفشل؟.

يقول الدكتور عماد مجدى، أخصائى نفسى وعلاج الإدمان، إن الشخص الأنانى أو الشخص المريض النفسى هو شخص قد يرى فى الآخرين منافسين له وأعداء له، لذلك يسعى دائما إلى أن يعيش بدور الضحية، وأن من حوله هم جلادون وهم من يسعون لإيذائه.

وأضاف "عماد" أن هؤلاء أصبحوا متواجدين فى حياتنا بكثرة، وإن كانت بدرجات متفاوتة، فالناس جميعهم يسعون إلى التفوق والتمييز، ولكن الأغلبية لا تصل إلى مرحلة الهوس أو المرض مثلما يصل إليها الشخص النرجسى وإليك 7 مواقف قد تظهر لك هذا الشخص.

الموقف الأول: إذا أخطأ فى حقك فإنه لا يعتذر نهائيا مهما أخبره الآخرون أنه مخطئ، وأنه يجب أن يتأسف، ولكنه يتعالى ويتكبر.

الموقف الثانى: يرفض كل من هو أدنى منه إذا كان أقل منه فى المرتبة أو الوظيفة أو حتى السن، فينظر إلى الموظف الجديد على أنه لا شىء، كما إنه لا يعيره أى اهتمام عند التحدث إليه.

الموقف الثالث: يتصيد لك المواقف والأخطاء مهما صغرت، فالشخص الأنانى والمتسلط يسعى دائما إلى أن يكون الوحيد الذى لا يخطأ، لذلك يسعى إلى تصيد الأخطاء لزملائه بالعمل، وبالتالى يكون هو الأول بطريقة غير شريفة.

الموقف الرابع: يطالب العاملين الأقل منه فى المرتبة والجدد فى معاملته معاملة، خاصة تقديره هو على وجه الخصوص، ويعتقد هو أنه شخصية مهمة ويطالب الآخرين بمعاملته كما يرى هو وليس كالحقيقة.

الموقف الخامس: ينسب الفضل كله لنفسه ولا يشرك معه أى شىء آخر، إضافة إلى أنه لا يرى إلا راية هو فقط ولا يستطيع التنازل ورؤية أى أفكار أخرى غير أفكاره، كما أنه يقلل من شأن ومجهود زملائه بالعمل.

الموقف السادس: يتعمد جرح الآخرين والتقليل من قيمة أعمالهم أمام الآخرين، كما أنه دائما يقابل أى أمر هام بضحكة سخرية أو استهزاء.

الموقف السابع: إذا واجهته بخطاه فإنه يحاول التنصل من ذلك، ويقوم بالصراخ ويتهمك بأنك تريد أن تظهره بمظهر الفاشل.