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تقارير: "ألعاب الفيديو" تساهم فى تعزيز قوة المخ لدى كبار السن

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تقارير: "ألعاب الفيديو" تساهم فى تعزيز قوة المخ لدى كبار السن تقارير: "ألعاب الفيديو" تساهم فى تعزيز قوة المخ لدى كبار السن

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية من خلال إحدى التقارير التى نشرت على موقعها الإلكترونى مؤخراً عن نتائج مثيرة للغاية بشأن ألعاب الفيديو وفوائدها الصحية فى تعزيز القدرات العقلية لكبار السن، وهو ما يعد بمثابة مفاجأة كبيرة حيث تعد تلك الألعاب من السمات الملازمة لفترة الطفولة والمراهقة والشباب ولا يمارسها كبار السن بأى شكل من الأشكال.

وأشار الباحثون إلى أن ألعاب الفيديو الموجودة على الكومبيوتر أو أجهزة الألعاب المختلفة تساهم فى تعزيز قوة المخ لدى كبار السن، وكشفت النتائج أن ممارسة تلك الألعاب لمدة 12 ساعة بشكل متتابع ساهم بشكل ملحوظ فى تحسين الذاكرة وتقوية الانتباه وتعزيز قدراتهم على التفكير وأداء العديد من المهام فى وقت واحد بكفاءة عالية وهو ما يعد أمراً مثيراً للغاية.

وأضاف الباحثون أن ألعاب الفيديو أثبتت فاعلية كبيرة فى تعزيز القدرات العقلية لكبار السن وبشكل أذهل القائمين على الأبحاث، حيث أثبتت تلك الألعاب تفوقها على الكلمات المتقاطعة فى تعزيز وظائف الإدراك لديهم، وكما أن تأثيرها ظهر بشكل أكثر وضوحاً على كبار السن مقارنة بتأثيرها على الشباب فى العشرينيات من عمرهم، وساهمت فى تمتعهم بذهن حد وصافى، وحدت من خطر إصابتهم بمرض العته أو الخرف.

جاءت هذه النتائج فى الدورية العالمية الشهيرة "Nature"، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى الخامس من شهر سبتمبر الجارى.

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