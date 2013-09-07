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ماهر مناع: القوات المسلحة تعد رؤية للدستور ستقدمها للجنة الخمسين

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ماهر مناع: القوات المسلحة تعد رؤية للدستور ستقدمها للجنة الخمسين ماهر مناع: القوات المسلحة تعد رؤية للدستور ستقدمها للجنة الخمسين

أكد اللواء ماهر مناع، نائب رئيس المحكمة العسكرية العليا للطعون والعضو الاحتياطى للجنة الخمسين، أن القوات المسلحة تعد رؤية لتعديلات الدستور ستقدمها خلال انعقاد لجنة الخمسين لتعديل الدستور.

وقال مناع، فى تصريحات صحفية، اليوم، بمجلس الشورى، عقب استخراج كارنيه عضوية لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن تشكيل لجنة الخمسين جيد ومرضى وأن المناقشات باللجنة ستحدد التعديلات.

وتابع مناع، القوات المسلحة ملك الشعب، والشعب حريص على قواته المسلحة.

من جانبه قال الناشط والأديب النوبى، حجاج أدول، إنه سيجتمع مساء اليوم مع عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية فى لقاء توافقى، لبحث الأنسب والأوفق لرئاسة اللجنة، وليس الأفضل، لأن الشخصيتين المرشحتين وهما سامح عاشور وعمرو موسى، محترمتان.

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