"الحراسات الخاصة "ترجئ اجتماع أفراد الأمن المرافقين للوزراء لانشغالهم

أرجأت الإدارة العامة للحراسات الخاصة بوزارة الداخلية، الاجتماع المقرر عقده اليوم السبت، مع أفراد أطقم الحراسة الخاصة المكلفين بحماية الوزراء ، بسبب انشغال غالبية أفراد الحراسة مع الوزراء ومرافقتهم لهم، على أن يتم عقد اجتماع لأفراد أطقم الحراسة خلال الأيام المقبلة ، لعرض خطة جديدة لحماية الوزراء بعد تعرض وزير الداخلية لحادث اغتيال.

كان العميد هشام صلاح، مدير إدارة حرس الوزراء ، بالإدارة العامة للحراسات التابعة لوزارة الداخلية ، أصدر تعليمات بشأن ضرورة حضور أفراد الأمن المكلفين إلى مقر الإدارة بالعباسية اليوم السبت، لعرض خطة جديدة عليهم فى كيفية التصدى لأى محاولات لاغتيال الوزراء ، خاصة بعد حادث وزير الداخلية، إلا أنه تم إرجاء الاجتماع بسبب انشغال أطقم الحراسة مع الوزراء اليوم.