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"الحراسات الخاصة "ترجئ اجتماع أفراد الأمن المرافقين للوزراء لانشغالهم

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"الحراسات الخاصة "ترجئ اجتماع أفراد الأمن المرافقين للوزراء لانشغالهم "الحراسات الخاصة "ترجئ اجتماع أفراد الأمن المرافقين للوزراء لانشغالهم

أرجأت الإدارة العامة للحراسات الخاصة بوزارة الداخلية، الاجتماع المقرر عقده اليوم السبت، مع أفراد أطقم الحراسة الخاصة المكلفين بحماية الوزراء ، بسبب انشغال غالبية أفراد الحراسة مع الوزراء ومرافقتهم لهم، على أن يتم عقد اجتماع لأفراد أطقم الحراسة خلال الأيام المقبلة ، لعرض خطة جديدة لحماية الوزراء بعد تعرض وزير الداخلية لحادث اغتيال.

كان العميد هشام صلاح، مدير إدارة حرس الوزراء ، بالإدارة العامة للحراسات التابعة لوزارة الداخلية ، أصدر تعليمات بشأن ضرورة حضور أفراد الأمن المكلفين إلى مقر الإدارة بالعباسية اليوم السبت، لعرض خطة جديدة عليهم فى كيفية التصدى لأى محاولات لاغتيال الوزراء ، خاصة بعد حادث وزير الداخلية، إلا أنه تم إرجاء الاجتماع بسبب انشغال أطقم الحراسة مع الوزراء اليوم.

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