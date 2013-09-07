النائب العام يأمر بالتحقيق فى تسريبات “ويكليكس” بتلقي 35 ناشطا تمويل خارجى

صرح مصدر قضائي رفيع المستوى بالنيابة العامة أن المستشار هشام بركات،النائب العام، كلف المكتب الفني برئاسة المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد بفتح تحقيق فورى وعاجل فيما نشره موقع ويكيليكس من معلومات حول تلقي عدد من النشطاء السياسيين أموالا من دول خارجية لدعمهم في العديد من المجالات المختلفة داخل مصر وكذلك عدد من القضايا السياسية التى تشغل الراى العام بالشارع المصرى .

فيما تلقى المستشار هشام بركات النائب العام ،العديد من البلاغات خلال اليومين الماضيين تفيد تورط عدد كبير من النشطاء السياسيين في عمليات تلقي أموال من الخارج وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية .

وضمت الأسماء التي نشرها الموقع كلا من: “وائل غنيم – وائل عباس – عمرو حمزاوى – إسراء عبد الفتاح – وائل قنديل – أسماء محفوظ – أيمن نور – أحمد دومة – علاء عبد الفتاح – نوارة نجم – عبد الرحمن عز – عصام سلطان – المعتز بالله عبد الفتاح – أحمد ماهر – جهاد الحداد – هشام البسطويسى – غادة شهبندر – حافظ أبو سعدة – ناصر أمين – عمرو الشوبكى – أحمد سميح – مازن حسن – حمدى قناوى – دعاء قاسم – مروة مختار – جميلة إسماعيل – مايكل منير – هشام قاسم – باربرة إبراهيم – سها عبد العاطى – حسام بهجت – معتز فجيرى – إنجى الحداد – بهى الدين حسن – محمد شلبى.

كما سيتم التحقيق في واقعة ضلوع السفيرة الامركية السابقة أنم باترسون في تلك العمليات المتعلقة بتمويل النشطاء السياسيين بشكل رئيسي حيث عقدت عدة لقاءات سرية غير معلن عنها مع هؤلاء النشطاء بغرض الاطلاع على الأوضاع الداخلية في مصر”.

ومن البيانات التى سربها الموقع، ان السفيرة الامريكية كانت تحافظ علي سرية اللقاءات وأسماء عدد كبير من النشطاء الذين أطلعوها على الوضع فى مصر، لافتا إلى أن بعض هذه اللقاءات كانت فى منزل السفيرة الأمريكية وليست فى السفارة.