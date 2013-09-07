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مروان خوري ينضم إلى مسلسل مدرسة الحب

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مروان خوري ينضم إلى مسلسل مدرسة الحب مروان خوري ينضم إلى مسلسل مدرسة الحب

كتب : محمد عبد الجليل منذ 26 دقيقة

أعلن المطرب اللبناني مروان خوري انضمامه إلى أسرة مسلسل "مدرسة الحب" في أول تجربة له مع التمثيل وذلك تحت إشراف المخرج صفوان مصطفى نعمو ونص الكاتب رازي وردة والذي تنتجه شركة قبنض للإنتاج الفني والتوزيع بدمشق.

خوري أكد سعادته لهذه الخطوة الجديدة له في مسيرته الفنية. وقال خوري "كل تفاصيل العمل والفكرة ككل تحمل العديد من الميزات كما تربطني صداقة طيبة مع المخرج صفوان نعمو وسعيد جدا بأول تعاون فني يجمعنا لذلك، أعلنت موافقتي لأكون ممثلا في هذا المسلسل".

ووصف خوري المسلسل بأنه ذو فكرة قوية متوقعا أن يحصد جماهيرية عربية واسعة لما يتمتع به من صورة حسنة ودعاية مناسبة، منوها إلى أن المجتمع العربي يستحب هكذا أفكار على حد تعبيره.

وكشف خوري أنه سيقدم أغنية في حلقته التي سيشارك فيها، واعدا بأن تكون متناسبة تماما مع الدور الذي سيؤديه ومع الفكرة العامة للمسلسل.

يشار إلى أن مدرسة الحب هو أول مسلسل يجتمع فيه نخبة نجوم الغناء العربي، وعلى رأسهم النجم هاني شاكر.

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