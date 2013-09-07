نصف مليون دولار إيرادات "نظرية عمتي" في الخليج

كتب : محمد عبد الجليل منذ 17 دقيقة

أعرب أحمد بدوي، مدير عام شركتي نيوسينشري ودولار فيلم، عن سعادته البالغة لإيرادات فيلم "نظرية عمتي" بالخليج بعد أن حقق ما يقرب من نصف مليون دولار، متخطيا بذلك إيراداته في مصر نظرا لما تشهده البلاد من أحداث.

كما أكد أنه يتمنى أن يحقق الفيلم إيرادات جيدة بعد رفع حظر التجول بعد أن تأثر الفيلم بما تشهده مصر من أحداث سياسية أدت إلى أن دور العرض السينمائي لا تعمل بكامل طاقتها.

أضاف أن نيوسينشري ودولار فيلم قاربت على الانتهاء من تصوير أحدث إنتاجهما فيلم "القشاش" بطولة حورية فرغلي ومحمد فراج وصلاح عبدالله وحسن حسني ودلال عبد العزيز وتأليف محمد سمير مبروك وإخراج إسماعيل فاروق، وهو الفيلم الذي ستخوض به سباق عيد الأضحى.