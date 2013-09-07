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ديل بوسكي: قلقي من دفاع فنلندا كان أكبر من حراسة مرمى إسبانيا

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ديل بوسكي: قلقي من دفاع فنلندا كان أكبر من حراسة مرمى إسبانيا ديل بوسكي: قلقي من دفاع فنلندا كان أكبر من حراسة مرمى إسبانيا

هلنسكي، 7 سبتمبر/أيلول (إفي): أكد فيسنتي ديل بوسكي، المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم أن دفاعات الفنلندي كانت تثير قلقه بدرجة أكبر من اتخاذ قرار بشأن الحارس الذي يدفع به أساسيا للدفاع عن عرين الماتادور في اللقاء الذي جمع الفريقين في اطار منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم بالبرازيل 2014.

وقال ديل بوسكي، في مؤتمر صحفي عقب اللقاء، "كنت أشعر بقلق أكبر تجاه كيفية مواجهة دفاعات فنلندا من اتخاذ قرار بشأن حراسة المرمى".

وتابع "أي قرار كان ليصبح جيدا فقد قدم الحراس الثلاثة ما يؤهلهم للمشاركة. إيكر (كاسياس) وفيكتور (فالديس) وبيبي (رينا) كانوا مستعدين، وفي النهاية اخترنا إيكر الذي لعب المباراة الدولية الأخيرة أمام الإكوادور".

وأشار ديل بوسكي إلى الدور البارز الذي قام به كاسياس عندما اندلع توتر بين ريال مدريد وبرشلونة نتيجة الكلاسيكو، ما أثر على المناخ الجيد في المنتخب.

ويرى المدرب أن الكثيرين لم يغفروا لكاسياس الاتصال بتشافي هرناندز نجم وسط برشلونة ومدافعه كارليس بويول لتهدئة الأجواء.

وفاز المنتخب الإسباني على نظيره الفنلندي بهدفين نظيفين لتحتل إسبانيا المركز الأول في المجموعة التاسعة برصيد 14 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن فرنسا صاحبة الوصافة، وتليهما فنلندا ثالثة برصيد ست نقاط، ثم جورجيا بخمس نقاط في المركز الرابع.

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