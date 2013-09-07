ناشط حقوقي يطالب بعودة ضباط “أمن الدولة” المستبعدين

طالب عماد حجاب الناشط والخبير الحقوقى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بتدعيم وتحديث جهاز الامن الوطنى بضباط جدد وخبرات وكفاءات وتخصصات لازمة لعمله فى جمع المعلومات والتصدى للعمليات الارهابية التى تهدف لزعزعة استقرار مصر .

ودعا حجاب وزير الداخلية إلى إعادة الخبرات الامنية والقيادات المهمة التى تم استبعادها من جهاز الامن الوطنى بطلب من خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى وعصام العريان قيادات جماعة الاخوان ، والذين تم إحالتهم للمعاش فى عهد الرئيس المخلوع محمد مرسى بسبب استغلال جماعة الاخوان لرفض الشعب المصرى لتدخلات جهاز امن الدولة السابق فى الحياة العامة والشخصية للمواطنين وملاحقاته الامنية وأخطائه السيئة التى اثرت على كيان وزارة الداخلية كله، من أجل تدمير هذا الجهاز وانهاء دوره تماما .

وشدد عماد حجاب الناشط والخبير الحقوقى بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان على ضرورة إعادة الكفاءات الأمنية للعمل مرة أخرى بجهاز الامن الوطنى واستصدار وزير الداخلية لقرار جمهورى بعملهم كضباط أو مستشارين أمنيين بجهاز الامن الوطنى الذى اصيب بشلل تام نتيجة خروج تلك الخبرات منه مما أدى الى انتشار حوادث الارهاب والعنف من التنظيمات التى تمارس العمل السرى تحت الارض.

وطالب حجاب المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت بتوفير دعم مالى عاجل لوزارة الداخلية ، لتوفير احتياجاتها الاساسية من المعدات والتسليح لزيادة قدراتها لمواجهة العناصر الارهابية والتصدى لاعمال العنف لكى يتم اعادة تسليح جهاز الشرطة بالكامل وهو مايحتاج الى تعاون وزارة الدفاع فى هذا الشأن لدعم وزارة الداخلية .

وقال عماد حجاب ان وزير الداخلية يجب عليه اتخاذ خطوات عاجلة ون أبطاء وبأقصى سرعة فى 3 ملفات اساسية الاول هو اختراقات جماعة الاخوان لبعض ادارات الوزارة مما يحتم عليه استبعاد قيادات الوزارة الذين تربطتهم علاقات سابقة بجماعة الاخوان والذين تم حصر اسمائهم ويوجد ملف لدى الوزير بأسمائهم ، وكذلك نقل طلاب كلية الشرطة من أبناء واقارب جماعة الاخوان المسلمين إلى كليات الحقوق فى نفس العام الدراسى والذين تم إلحاقهم فى جهاز الشرطة خلال فترة الرئيس المعزول محمد مرسى لان وجودهم بعد تخرجهم سيؤدى على المدى الطويل إلى اختراق جهاز الشرطة

وأوضح عماد حجاب الناشط والخبير الحقوقى بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان أن الملف الثانى العاجل الذى يحتاج تدخل سريع من وزير الداخلية هو إعادة هيكلة جهاز الشرطة بصورة تقويه وتدعمه فى جمع المعلومات والبحث الجنائى ،بينما الملف الثالث هو توفير الاجهزة التكنولوجية والمعدات والتسليح لجهاز الشرطة وتعويضه عن الخسائر التى لحقت بالسيارات والاسلحة وإعادة تشعيل اقسام الشرطة التى تم حرقها ومده بعناصر بشرية جديدة من خريجى الجامعات كضباط ، حتى يتمكن جهاز الشرطة من اداء دوره فى حماية مصر والقضاء على الارهاب.