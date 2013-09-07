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ضبط شخص بحوزته منشورات ضد الجيش والشرطة بالمنوفية

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ضبط شخص بحوزته منشورات ضد الجيش والشرطة بالمنوفية ضبط شخص بحوزته منشورات ضد الجيش والشرطة بالمنوفية

أرشيفية

تمكن أهالى  قرية تلونة بالمنوفية من ضبط شخص يدعى احمد عبد السلام محمود 38  وبحوزتة  سلاح ابيض وبعض المنشورات التى تحرض ضد الشرطة والجيش .

حيث تم تحرير محضر برقم 17529 جنح الباجور.

ومن ناحية أخري  تجمع نحو 50 من اهالى قرية منشاة دملو بمركز قويسنا امام منزل محمد ايمن محمد 22 سنة عامل وحاولوا اقتحامه بدعوي وجود بعض الاخوان مقيمين به وتم تحرير محضر برقم 4579 ادارى قويسنا.

ومن ناحية اخرى قام ايمن مصطفى جمعة 38 سنة موظف ومقسم بقرية صراوة بمركز اشمون بالتقدم ببلاغ يتهم فيه كلا من محمد فاروق السيد وعبد الخالق على و ناصر عبد الخالق ونادى حسب الله وسلامة محمد عبد اللطيف وصبرى عبد السميع بترديد هتافات تحريضية ضد الجيش الشرطة وحثهم على الخروج فى مظاهرات ضدهم ، حيث  تم تحرير محضر برقم 7881 ادارى اشمون وباشرت النيابة التحقيق.

ومن جانبة قام حمدى صابر حسانين 55 سنة شيخ قرية ميت ابو شيخة بتحرير محضر يتهم فيه احمد سعد حسن 27 سنة امام وخطيب المسجد القبلى بتجميع بعض الاشخاص من المنتمين للإخوان والسلفيين داخل المسجد مما ادى لاثارة الفتنة وحفيظة الاهالى بالقرية وقيام عدد منهم بمنعه من الصعود الى منبر المسجد اعتراضا على تواجدهم به .

وتم تحرير محضر برقم 45175 ادارى قويسنا وباشرت النيابة التحقيق.

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