أخبار عاجلة

حقائق عن مشروب نسكافيه -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون -
زوجة الهضبة تطرده من «منزل لندن».. وتأجيل إعلان الطلاق -
بالصور.. اشتباك بين ''قاضي الحشيش'' وشريكه داخل القفص.. ووالد الفتاة ''هقتلك عيالك '' -
مخاوف من انتشار الملاريا بأسوان.. والصحة: الإجراءات مشددة -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
منسقة الوقفة الشعبية لمساندة السيسي بواشنطن: «النهاردة وقفة وبكرة العيد» -
«أسرة معاقة» للسيسي: «هنعيش إزاي بـ450 جنيه» -
ماهر فرغلي: مقتل أبو أنس الأنصاري ضربة قوية لـ«بيت المقدس» -
أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

النيابة تنتقل لمعاينة أحداث اشتباكات “عين شمس” أمس

Google+ Print
النيابة تنتقل لمعاينة أحداث اشتباكات “عين شمس” أمس النيابة تنتقل لمعاينة أحداث اشتباكات “عين شمس” أمس

 

ارشيفية

تنتقل نيابة عين شمس بعد قليل برئاسة احمد الضبع وكيل اول النيابة لمعاينة احداث العنف التي وقعت امس بدائرة قسم عين شمس علي يد انصار المعزول .

واسفرت تلك الاشتباكات عن وقوع مصاب بطلق ناري بينما تم اتلاف 12 سيارة وعدد من واجهات المنازل .

كان عدد من انصار المعزول قد نظموا مسيرتين امس بمنطقة عين شمس فيما اطلقوا عليه ” جمعة استراد الثورة ” وعقب انطلاقهم وترديدهم بعد الشعارات ضد الجيش والشرطة اثارت حفيظه الاهالي ،  مما دفع الاهالي للتصدي لهم ومنعهم من المرور لتحدث بينهم اشتباكات عنيفة بالطوب والحجاره واطلاق اعيرة نارية ادت الي وقوع مصاب من جانب الاهالي  .

و تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابه لتولي التحقيق .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا