النيابة تنتقل لمعاينة أحداث اشتباكات “عين شمس” أمس

تنتقل نيابة عين شمس بعد قليل برئاسة احمد الضبع وكيل اول النيابة لمعاينة احداث العنف التي وقعت امس بدائرة قسم عين شمس علي يد انصار المعزول .

واسفرت تلك الاشتباكات عن وقوع مصاب بطلق ناري بينما تم اتلاف 12 سيارة وعدد من واجهات المنازل .

كان عدد من انصار المعزول قد نظموا مسيرتين امس بمنطقة عين شمس فيما اطلقوا عليه ” جمعة استراد الثورة ” وعقب انطلاقهم وترديدهم بعد الشعارات ضد الجيش والشرطة اثارت حفيظه الاهالي ، مما دفع الاهالي للتصدي لهم ومنعهم من المرور لتحدث بينهم اشتباكات عنيفة بالطوب والحجاره واطلاق اعيرة نارية ادت الي وقوع مصاب من جانب الاهالي .

و تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابه لتولي التحقيق .