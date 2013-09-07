الحمبولي ينفي اتهامه بالقتل وحيازة سلاح أمام جنايات الاقصر

شهدت محكمة جنايات الأقصر قيام ياسرعبد القادر أحمد الشهير “بالحمبولي”، والمعروف إعلاميا بخط الصعيد وتشكيله العصابي، بإنكار جميع الاتهامات المنسوبة له فى 6 قضايا متنوعة بين القتل والسرقة وحيازة سلاح.

تم ادخال المتهم الحمبولى إلى قفص الاتهام وهو يرتدى ملابس السجن زرقاء اللون، وتبين وفاة أحد المتهمين الواردة أسماؤهم بأمر الإحالة وتغيب 4 آخرين وحضور متهم واحد يدعى عبد الله محمد فكرى، وقام ممثل النيابة بالنداء على القضايا، ومواجهة المتهم بأوامر إحالتها إلى محكمة الجنايات، وحملت القضية الأولى رقم 5779 لسنة 2011، قتل عمد مع سبق الإصرار والمتهم فيها الحمبولى مع 3 آخرين هم هاشم عبد الحميد وقناوى يوسف أحمد، وأيمن قناوى أحمد، و4 قضايا سرقة تحمل أرقام 5781، و5780 والمتهم فيهما الحمبولى مع المتهمين الثلاثة السابق ذكرهم، والقضية رقم 4519، لسنة 2011، المتهم فيها الحمبولى مع المدعو محمد السيد خليفة، وقضية أخرى برقم 4510 لسنة 2011 المتهم فيها الحمبولى مع 3 آخرين هم محمد السيد محمد وعبد الله محمد، وحارس أحمد حسن، بينما حملت القضية السادسة رقم 18 لسنة 2011 ومتهم فيها الحمبولى وحده بحيازة سلاح وذخيرة.

وقد أنكر الحمبولى كافة الاتهامات المنسوبة إليه، وطالب دفاعه ببراءته مستندا إلى بطلان إجراءات ضبط المتهم وتفتيش مسكنه استدعاء شهود الإثبات، المجنى عليهم فى قضايا السرقة، وظباط التحريات وشهود الوقائع فى قضيتى القتل والسلاح.