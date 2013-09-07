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صلوات مسائية في كنائس لبنان من اجل السلام في سوريا تجاوبا مع دعوة البابا

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صلوات مسائية في كنائس لبنان من اجل السلام في سوريا تجاوبا مع دعوة البابا صلوات مسائية في كنائس لبنان من اجل السلام في سوريا تجاوبا مع دعوة البابا

كتب : أ ف ب السبت 07-09-2013 11:49

تقام مساء اليوم لقاءات صلاة في عدد من كنائس لبنان من أجل السلام في سوريا والشرق والأوسط، تجاوبا مع دعوة البابا فرنسيس.

وسيرأس بشارة الراعي، بطريرك الكنيسة المارونية، أكبر الطوائف المسيحية في لبنان، ساعة صلاة في مزار سيدة لبنان في حريصا شمال بيروت الساعة الثامنة مساء (17,00 ت غ).

كان مجلس المطارنة الموارنة دعا إلى التجاوب مع دعوة البابا فرنسيس و"تخصيص يوم السبت 7 سبتمبر، للصلاة والصوم والتوبة من أجل السلام في سوريا وبلدان الشرق الأوسط وفي العالم".

وطلب مجلس المطارنة الموارنة من "كهنة الرعايا والأديار والمراكز الرهبانية تنظيم يوم الصلاة والصوم والتوبة وإحياء ليلة صلاة وتوبة في كنائسهم".

ووجهوا "نداء إلى الأسرة الدولية لبذل كل الجهود لاعتماد سبيل اللقاء والحوار والتفاوض من أجل إحلال السلام وتوطيده لخير الشعب السوري وشعوب المنطقة".

كما دعا بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام الذي يرأس أيضا الكنائس الكاثوليكية في سوريا "جميع المؤمنين إلى الصوم" السبت، و"الكهنة إلى أن يفتحوا الكنيسة السبت مساء من الساعة السابعة وحتى الساعة الثانية عشرة، ويصلوا مع المؤمنين الحاضرين".

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