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مؤتمر برلماني للاتحاد الأوروبي يدعو إلى التحرك إزاء الوضع في سوريا

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مؤتمر برلماني للاتحاد الأوروبي يدعو إلى التحرك إزاء الوضع في سوريا مؤتمر برلماني للاتحاد الأوروبي يدعو إلى التحرك إزاء الوضع في سوريا

كتب : روسيا اليوم منذ 57 دقيقة

ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن المؤتمر البرلماني حولة السياسة الخارجية الموحدة وسياسات الأمن والدفاع للاتحاد الأوروبي، دعا في بيانه الختامي إلى أن يشارك الاتحاد بمزيد من النشاط في تسوية المشاكل الناجمة عن الكارثة الإنسانية في سوريا.

وجاء في البيان الصادر أمس عن المؤتمر المنعقد في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، والذي استمر 3 أيام، أن المشاركين في المؤتمر أعربوا عن قلقهم من استمرار النزاع في سوريا واستخدام السلاح الكيميائي هناك.

وقال المشاركون في المؤتمر إن ذلك يعتبر "جريمة ضد الإنسانية، جديرة بالإدانة الحازمة والرد الشديد من قبل المجتمع الدولي".

وورد في البيان أنه من واجب المجتمع الدولي ومجلس الأمن محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، واتخاذ إجراءات من أجل منع تكرارها في المستقبل، داعيا روسيا والصين إلى "عدم عرقلة" قرارات مجلس الأمن الدولي، وإيجاد موقف موحد من الوضع في سوريا.

جدير بالذكر أنه شارك في المؤتمر المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، والأمين العام لحلف الناتو أندرس فوج راسموسن، وغيرهما من المسؤولين الأوروبيين.

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