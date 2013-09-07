صحيفة ليبية: رئيس وزراء ليبيا يؤكد أن فرض التأشيرة على المصريين مسألة مؤقتة

كتب : أ ش أ منذ 15 دقيقة

أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان أن السلطات الليبية فرضت التأشيرة على المصريين لضبط الحدود، وهي مسألة مؤقتة، معربًا عن أمله في أن يكون التنقل بين البلدين دون تأشيرات في وقت قريب.

وذكرت صحيفة "أجواء البلاد"، اليوم، نقلًا عن زيدان في تصريحات له، "إننا قمنا بتعزيزات أمنية بإنشاء جهاز أمني جديد، يتولى أمن المنطقة الممتدة من طبرق إلى الجغبوب، وتعزيز الإجراءات الأمنية بمنفذ مساعد البري، إضافة إلى تعزيز الإجراءات الاستخباراتية على كافة الحدود".

وأضافت الصحيفة أن زيدان أشار إلى إمدادات النفط لمصر، موضحًا أن ليبيا اتفقت مع الحكومة المصرية السابقة على تزويدها بالنفط بدفع آجل، وأن الاتفاق ما زال ساريًا في انتظار التنفيذ واستكمال الإجراءات من الجانب المصري.

وأوضح زيدان أن الحكومة الليبية تعمل على ملف عناصر النظام الليبي السابق الموجودين في مصر باعتباره ملفًا مهمًا، مبينًا أن بلاده تتعامل مع الملف ضمن السياق القانوني، من خلال الشرطة الدولية.