بالاسماء.. قتيل و13 مصابا حصيلة مظاهرات الإخوان بالإسكندرية أمس

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية أن الحصيلة النهائية لضحايا الاشتباكات بين مؤيدى ومعارضى الرئيس السابق محمد مرسى والتى شهدتها مناطق سيدى بشر وسيدى جابر وبولكلى فى مظاهرات الجمعة أمس والتى دعت لها جماعة الإخوان المسلمين تحت شعار “الشعب يحمى ثورته” بلغت قتيل يدعى إيهاب السيد إسماعيل أبوضيف” 31سنة” و13 مصاب آخرين.

ومن جانبه أعلن الدكتور شريف العجمى ،مدير مستشفى شرق المدينة ،ظهر اليوم السبت، خروج جميع المصابين الذين تم نقلهم للمستشفى مصابين بالخرطوش والجروح الطعنية نتيجة الإشتباكات وهم أحمد عبد المنعم على “30سنة” مصاب بجرح طعنى بالرقبة وأحمد السيد إبراهيم” 24سنة” مصاب بجرح طعنى بالبطن ،وهشام السيد محمد “46سنة” جرح بفروة الرأس ،ووليد السيد عبد المنعم “25سنة” طلق خرطوش ، ومحسن جلال عبد الحليم” 26سنة” طلق خرطوش .

بالإضافة إلى باسم محمد راتب “26 سنة” مصاب طلق خرطوش ،وعبد الله رجب على “23سنة” جرح طعنى وقطع باللسان ،وعاطف عبدالرحمن محسن “72 سنة” طلق خرطوش ،ومحمد أشرف محمد” 17سنة” جرح طعنى بالجبهة وسامح على فيصل” 18 سنة” طلق خرطوش ،وأحمد مصطفى أبوزيد “28 سنة” طلق خرطوش بعد تلقيهم العلاج اللازم.

فيما قال الدكتور أسامة أبو السعود ، مدير تم المستشفى الأميرى الجامعى، أنه تم نقل حالتين للمستشفى إحدهما مصاب بطلق خرطوش والآخر بجرح طعنى ليصل إجمالى عدد المصابين إلى 13 مصاب.

يذكر أن مديرية أمن الإسكندرية كانت قد أعلنت القبض علي ٤٠ شخصا من أنصار الرئيس السابق محمد مرسى على خلفية الاشتباكات بحوزتهم أسلحة بيضاء وخرطوش وزجاجات المولوتوف وماء النار وأحدهم يحمل جسما غريبا يجري فحصه يشتبه بأنه قنبلة، وجارى عرضهم على النيابة العامة للتحقيق معهم.