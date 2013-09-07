مصرع عامل بطلق ناري بالرأس على يد أبن شقيقه بسبب النزاع على الميراث بسوهاج‎

تلقي اللواء “إبراهيم صابر” مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد بمقتل شخص بشارع كورنيش النيل الشرقي بدائرة القسم.

بالأنتقال والفحص تبين مقتل “عبد العظيم محمد خلف” 36 سنة عامل، يقيم بناحية جزيرة محروس بمركز اخميم، وبمناظرة الجثة تبين إصابتها بطلق ناري بالرأس من الخلف والرسغ الأيمن، و أشارت تحريات إدارة البحث الجنائي إلي أن وراء إرتكاب الواقعة نجل شقيق المجني عليه “خليفة عبد المنعم محمد” 19 سنة عامل، ويقيم بذات الناحية، بسبب نزاع علي الميراث.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم والسلاح المستخدم وهو عبارة عن فرد روسي صناعة محلية وعدد 2 طلقة فارغة عيار 7.62 * 39 وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة. و تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج العام، و جاري إستدعاء أحد أهلية المجني عليه لسؤاله.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2679 إداري القسم، جاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.