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فرج: خطة جديدة لإصلاح الطرق وتطوير الكباري بالمنوفية

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فرج: خطة جديدة لإصلاح الطرق وتطوير الكباري بالمنوفية فرج: خطة جديدة لإصلاح الطرق وتطوير الكباري بالمنوفية

اللواء اسامه فرج

عقد اللواء اسامة فرج سكرتير عام محافظة المنوفية اجتماعا بلجنة التخطيط المروري لبحث ومناقشة تطوير وتوسيع الكباري والطريق الزراعي من كوبري بنها إلى كوبري بركة السبع وذلك بحضور السكرتير العام المساعد ومدير مديرية الطرق ومدير مديرية المساحة ووكيل الإدارة العامة للري ومدير مشروع المواقف وممثلين عن الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى ” منطقة وسط الدلتا ” ورئيس مركز ومدينة قويسنا ، ورئيس مركز ومدينة بركة السبع ، ورئيس حي غرب بشبين الكوم .

وتناولت المناقشات بحث توسيع الكباري التي تقع على الطريق الزراعي إسكندرية بداية من نهاية كوبري بنها التي تبدأ بحدود محافظة المنوفية إلى كوبري بركة السبع وكذا بحث توسيع الطريق في المسافة المذكورة وذلك دعما للسيولة المرورية على الطريق في هذه المسافة .

من جانبه وجه سكرتير عام المحافظة بتوضيح أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه خطة التوسع وإصلاح الطرق والكباري وكذا وضع مخطط تفصيلي لكل كوبري يقع في هذه المسافة ، كما وجه ببحث الدراسات السابقة الخاصة بعملية التوسع وحصر أهم المعوقات التي واجهت التنفيذ وذلك لتلاشيها والتغلب عليها .

جدير بالذكر أن طرق المحافظة تشهد عملا دءوبا في عمليات الإصلاح والرصف والتوسعة تهدف إلى عمل نقلة حضارية في كفاءة كافة الطرق بالمحافظة لدعم السيولة المرورية, وتقليل نسبة الحوادث.

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