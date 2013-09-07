بالصور والتفاصيل "سيدتي نت" يكشف هويّة خطيب كارول سماحة

وأخيراً تمّ الكشف عن هوية زوج الفنانة كارول سماحة المنتظر، رغم محاولة كارول بقدر ما تستطيع الكتمان وعدم البوح بإسمه، ورغم محاولة وسائل الإعلام التي باءت بالفشل بالكشف عنه.

وقد علمنا أنّ خطيب كارول هو رئيس مجلس إدارة قنوات "النهار" المصرية وصاحب جريدة "اليوم السابع" المصرية وليد مصطفى، وهو مطلّق وله بنت.

العريس في منتصف الأربيعنات، وقد التقت به في إحدى حفلاتها الفنية في مصر.

يذكر أن كارول ارتبطت بوليد مصطفى قبل عام ونصف تقريباً بقصة حب. ورسمت معه طريق المستقبل للزواج، في وقت تعثرت خطوتها بسبب الوعكة الصحية التي تعرضت لها، وأرجأت بالتالي زفافها الذي كان متوقعاً هذا الشهر إلى وقت لاحق.

وكانت كارول قد سبق وأعلنت عن تأييدها للزواج المدني، وهو ما اعتبر إشارة منها عن نيتها وقرارها بالإرتباط بوليد مصطفى بعقد زواج مدني خصوصاً وأن العريس مسلم وهي مسيحية.

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