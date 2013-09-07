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ما هي الأسماء التي يطلقها النجوم على معجبيهم في تويتر؟

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ما هي الأسماء التي يطلقها النجوم على معجبيهم في تويتر؟ ما هي الأسماء التي يطلقها النجوم على معجبيهم في تويتر؟

استطاعت النجمة اللبنانية إليسا أن تحقّق نجاحاً باهرا خلال مسيرتها الفنية .النجمة الأ...

شغلتا العالم أجمع بزفافهما وحملهما وأزيائهما؛ إنّهما نجمتا المجتمع Kim Kardashian ودو...

لم تعد Miley Cyrus تلك الطفلة في قناة "ديزني" أو المراهقة صاحبة شخصيّة "هانا مونتانا"...

تصدّرت معظم قوائم الجمال في هوليوود، وصُنّفت من أكثر النساء تأثيراً في هذا العام، واح...

عندما نلفظ كلمة "هوليوود"، نتخيّل الأضواء والشهرة، ونتذكّر النجمات والنجوم الذين هم ف...

دخلن عالم الترفيه وهنّ شابات، ولمعت نجومهنّ وتربّعن على القمّة في عمر النضوج؛ إنّهنّ ...

ولدوا وفي فمهم ملعقة من ذهب، لأنّهم ببساطة أبناء المشاهير؛ فكلّ ما يحلمون به هو في مت...

عشق نجوم هوليوود للوشوم يصل إلى حدّ الهوس في بعض الأحيان، فلا يتوقفون عند رسم أو لغة،...

ولد مصطلح الابتسامة الهوليووديّة من هوليوود بالطبع، إذ عند النظر إلى معظم نجمات العال...

الانفصال لا يعني نهاية علاقة ما، مثلما أثبت مشاهير هوليوود؛ فهناك العديد من الثنائيّا...

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