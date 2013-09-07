نجوى كرم قوية ومتماسكة وكانت إلى جانب والدها عند وفاته

فقدت النجمة نجوى كرم والدها الذي صارع بثبات وعناد المرض الخبيث الذي لازمه خلال الأشهر الماضية. كرم كرم كان يشكو من مرض عضال في الرئتين كما أن كليته الوحيدة كانت تعمل بنسبة 30 في المائة، الأمر الذي تسبّب بتدهور صحته واضطره إلى ملازمة المستشفى طوال الفترة الماضية.

الوفاة حصلت عند الساعة الرابعة صباحاً من فجر اليوم في مستشفى الحايك، ويبدو أن الأطباء المشرفين على علاجه أخبروا عائلة نجوى أن والدها لن يصمد بعد الآن، ولذلك اجتمع كل أفراد عائلته حوله وكانوا إلى جانبه عندما رحل عن هذه الدنيا.

نجوى كرم غادرت مع أمها وأشقائها الثلاثة وشقيقتها سلوى إلى مسقط رأسهم في زحلة حيث ستقام مراسم الدفن وقبول التعازي ويقال إنها صلبة وقوية ومتماسكة رغم حزنها الكبير على وفاة والدها، وهي كانت إلى جانبه طوال فترة مرضه، لمتابعة وضعه الصحي لحظة بلحظة مع الأطباء الذين أشرفوا على علاجه.