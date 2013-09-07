رئيس حى مدينة شبرا لخيمة لرؤساء الأحياء: الإشغالات أكبر تحدى لنا

اجتمع اللواء حسن ناجى رئيس حى مدينة شبرا الخيمة اليوم السبت، مع المهندس مصطفى أبو حجر رئيس حى غرب شبرا الخيمة الجديد، والمحاسب علاء النادى رئيس حى شرق، ومديرى الطرق والإشغالات والمرافق والتنظيم والتخطيط والمتابعة.

وهنأ رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة المهندس مصطفى أبو حجر بتوليه منصب رئيس حى غرب، وأكد أن هناك تحديا كبيرا وتكليفا وتعليمات واضحة من المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية لوضع خطة زمنية للقضاء على كافة الإشغالات والساحات التى اتخذت من الشوارع الرئيسية وميادين شبرا مكانا لانتظار السيارات، مع عدم مراعاة حرمة الطريق وحق المواطنين.

وطالب "ناجى" بسرعة مخاطبة الأمن لتحديد موعد لحملة موسعة لإزالة كافة الإشغالات، معتبرا أنها أكبر تحدى للمحليات، كما طالب إدارات الرخص والإشغالات بإعداد ملف كامل عن إعداد الأكشاك التى انتشرت فى الشوارع والمواقف بدون ترخيص، والإجراءات التى اتخذت ضدها والخطوات التى تمت لتنفيذ هذه الإجراءات.

ويأتى هذا تزامنا مع إشراف رئيس مدينة شبرا الخيمة على عمليات إعادة تأهيل وتجميل مدخل المدينة من جهة أحمد حلمى حتى الطريق السريع، ومن جهة كورنيش النيل بداية من شارع 6 أمام كلية الزراعة بشبرا الخيمة.

يأتى هذا إضافة إلى تطوير وتشغيل نافورة ميدان المؤسسة وكلية الزراعة ورصف بعض أجزاء من الطرق وإزالة عدد من المطبات الصناعية المخالفة، وتشجير الجزيرة الوسطى بطريق أحمد حلمى وكورنيش النيل، ودهان بلدورات الرصيف على الجانبين وإعادة صيانة أعمدة الإنارة ودهانها.