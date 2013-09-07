أخبار عاجلة

حقائق عن مشروب نسكافيه -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون -
زوجة الهضبة تطرده من «منزل لندن».. وتأجيل إعلان الطلاق -
بالصور.. اشتباك بين ''قاضي الحشيش'' وشريكه داخل القفص.. ووالد الفتاة ''هقتلك عيالك '' -
مخاوف من انتشار الملاريا بأسوان.. والصحة: الإجراءات مشددة -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
منسقة الوقفة الشعبية لمساندة السيسي بواشنطن: «النهاردة وقفة وبكرة العيد» -
«أسرة معاقة» للسيسي: «هنعيش إزاي بـ450 جنيه» -
ماهر فرغلي: مقتل أبو أنس الأنصاري ضربة قوية لـ«بيت المقدس» -
أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

خطة جديدة لإصلاح الطرق وتطوير الكبارى بالمنوفية

Google+ Print
خطة جديدة لإصلاح الطرق وتطوير الكبارى بالمنوفية خطة جديدة لإصلاح الطرق وتطوير الكبارى بالمنوفية

عقد اللواء أسامة فرج سكرتير عام محافظة المنوفية اجتماعاً بلجنة التخطيط المرورى لبحث ومناقشة تطوير وتوسيع الكبارى والطريق الزراعى من كوبرى بنها إلى كوبرى بركة السبع، وذلك بحضور السكرتير العام المساعد ومدير مديرية الطرق ومدير مديرية المساحة، ووكيل الإدارة العامة للرى، ومدير مشروع المواقف وممثلين عن الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى "منطقة وسط الدلتا"، ورئيس مركز ومدينة قويسنا، ورئيس مركز ومدينة بركة السبع، ورئيس حى غرب بشبين الكوم.

وتناول اللقاء بحث توسيع الكبارى التى تقع على الطريق الزراعى إسكندرية بداية من نهاية كوبرى بنها، والتى تبدأ بحدود محافظة المنوفية إلى كوبرى بركة السبع، وكذا بحث توسيع الطريق فى المسافة المذكورة، وذلك دعما للسيولة المرورية على الطريق فى هذه المسافة.

ومن جانبه وجه سكرتير عام المحافظة بتوضيح أهم المشاكل والمعوقات التى تواجه خطة التوسع وإصلاح الطرق والكبارى وكذا وضع مخطط تفصيلى لكل كوبرى يقع فى هذه المسافة، كما وجه ببحث الدراسات السابقة الخاصة بعملية التوسع وحصر أهم المعوقات التى واجهت التنفيذ وذلك لتلاشيها والتغلب عليها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة

أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن