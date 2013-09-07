خطة جديدة لإصلاح الطرق وتطوير الكبارى بالمنوفية

عقد اللواء أسامة فرج سكرتير عام محافظة المنوفية اجتماعاً بلجنة التخطيط المرورى لبحث ومناقشة تطوير وتوسيع الكبارى والطريق الزراعى من كوبرى بنها إلى كوبرى بركة السبع، وذلك بحضور السكرتير العام المساعد ومدير مديرية الطرق ومدير مديرية المساحة، ووكيل الإدارة العامة للرى، ومدير مشروع المواقف وممثلين عن الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى "منطقة وسط الدلتا"، ورئيس مركز ومدينة قويسنا، ورئيس مركز ومدينة بركة السبع، ورئيس حى غرب بشبين الكوم.

وتناول اللقاء بحث توسيع الكبارى التى تقع على الطريق الزراعى مصر إسكندرية بداية من نهاية كوبرى بنها، والتى تبدأ بحدود محافظة المنوفية إلى كوبرى بركة السبع، وكذا بحث توسيع الطريق فى المسافة المذكورة، وذلك دعما للسيولة المرورية على الطريق فى هذه المسافة.

ومن جانبه وجه سكرتير عام المحافظة بتوضيح أهم المشاكل والمعوقات التى تواجه خطة التوسع وإصلاح الطرق والكبارى وكذا وضع مخطط تفصيلى لكل كوبرى يقع فى هذه المسافة، كما وجه ببحث الدراسات السابقة الخاصة بعملية التوسع وحصر أهم المعوقات التى واجهت التنفيذ وذلك لتلاشيها والتغلب عليها.