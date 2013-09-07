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وزير الرى: تنفيذ محطة إضافية بسهل الحسينية جنوب بورسعيد

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وزير الرى: تنفيذ محطة إضافية بسهل الحسينية جنوب بورسعيد وزير الرى: تنفيذ محطة إضافية بسهل الحسينية جنوب بورسعيد

أكد الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى، أن من المقرر الانتهاء من (25 مأخذ) على ترعة الشيخ جابر بشمال سيناء مع نهاية عام 2014، بعد أن تم تخصيص التمويل اللازم للتنفيذ، والاتفاق مع الشركات المنفذة للإسراع بمعدلات التنفيذ لتعويض فترة عدم الاستقرار الأمنى، لتنتهى بذلك أعمال البنية الأساسية للترعة التى نفذها قطاع الموارد المائية والرى، كما أن هناك 81 ألف فدان جاهزة للطرح على الترعة بمنطقتى رابعة وبئر العبد، وذلك على الفئات المستفيدة من أراضى المشروع التى حددتها لكل من المستثمرين "كبار وصغار"، وصغار المزارعين وشباب الخريجين، حيث يتم التخصيص عن طريق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

وأضاف أن الوزارة سوف تقوم بإطلاقها فور الانتهاء من تحديد موعد تخصيص، وتسليم الأراضى لأبناء سيناء والمستثمرين وصغار المزارعين، وفقا للقواعد التى وضعها جهاز تنمية سيناء الجديد، مشيرا إلى أن الوزارة خصصت مياه الرى اللازمة لاستصلاح هذه المساحات الجديدة وزراعتها، بالإضافة إلى 80 ألف فدان يتم زراعتها حالياً بمختلف المحاصيل على ترعة الشيخ جابر الصباح بشمال سيناء.

ومن ناحيته، أوضح الدكتور مصطفى أبو زيد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، أن المصلحة تنفذ حاليا محطة صرف إضافية تقع على نهاية مصرف جنوب سهل الحسينية، وترفع مياه مصرف جنوب الحسينية إلى مصرف بحر البقر، بهدف رفع كفاءة الصرف الزراعى بالمنطقة لزمام حوالى 65 ألف فدان، والذى يكون له بالغ الأثر فى زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية بمنطقة (الحسينية وصان الحجر).

وقال إن تكلفة إنشاء المحطة بلغت 18 مليون جنيه تقريباً، وذلك لاستيعاب مياه الصرف الزراعى الإضافية التى لا يتم استخدامها فى الخلط بمياه النيل المتجهة إلى ترعة الشيخ جابر بشمال سيناء وتحويلها إلى مصرف بحر البقر.

وأكد "أبو زيد" أن ذلك يأتى فى إطار خطة المصلحة لإحلال وتجديد محطاتها وفقا لخطة الأولويات فى تنفيذ المحطات التى وضعها أبناء المصلحة من خلال دراسة واقعية لمشاكل المزارعين، والعمل على حلها، لافتا إلى أنه فور الانتهاء من هذه المحطة الإضافية فسوف يتم نقل محطة الطوارئ الموجودة حاليا بالمنطقة إلى مراكز الطوارئ التابعة للمصلحة.

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مصر 365

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