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جبهة إنقاذ الصعيد تحذر أمريكا من ضرب سوريا

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جبهة إنقاذ الصعيد تحذر أمريكا من ضرب سوريا جبهة إنقاذ الصعيد تحذر أمريكا من ضرب سوريا

حذر الدكتور وائل الحضرى، المنسق العام لجبهة إنقاذ الصعيد، الولايات المتحدة الأمريكية من توجيه ضربة إلى سوريا، لأن ذلك يعنى نهاية النظام الدولى وتحول العالم إلى شرعية الغاب، مؤكدا أن هذا السلوك من إدارة أوباما هو نفسه سلوك النازية والفاشية الذى يهيئ وسطا مناسبا لإنتاج الإرهاب وتصديره إلى كل الدول العربية لتفتيتها إلى دويلات، لكن الإرهاب لن يكون بعيدا عن الولايات المتحدة والشعب الأمريكى.

وطالبت جبهة إنقاذ الصعيد أبناء ومحافظات الصعيد بعمل وقفات احتجاجية فى جميع المحافظات لإفشال الضربة الاستباقية للولايات المتحدة، لأن الشعوب العربية هى من سيسدد فاتورة ضرب سوريا بما فيها دول الخليج، وعلى رأسهم والكويت، ويجب أن لا ننسى المثل العربى الذى يقول "اتفق الذئب والضأن على أكل الحمل فهلك الضأن والحمل".

كما حذرت جبهة إنقاذ الصعيد الشعب الأمريكى من الانسياق وراء الإدارة الأمريكية الفاشلة بقيادة أوباما الذى يسلك نفس خطوات هتلر ويجر الولايات المتحدة إلى الدمار بدعمه للإرهابيين فى سوريا والعالم العربى.
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