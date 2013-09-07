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الانتهاء من عداية الصرف الصحي أسفل بحر شبين خلال 6 أشهر بتكلفة 3.5 مليون جنيه

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الانتهاء من عداية الصرف الصحي أسفل بحر شبين خلال 6 أشهر بتكلفة 3.5 مليون جنيه الانتهاء من عداية الصرف الصحي أسفل بحر شبين خلال 6 أشهر بتكلفة 3.5 مليون جنيه

صورة أرشيفيه

صرح اللواء “أسامة فرج سكرتير” عام محافظة المنوفية أن عداية الصرف الصحي التي يتم تنفيذها أسفل بحر شبين الكوم بجوار كوبري الشهيد سيتم الانتهاء منها خلال 6 أشهر بعد الانتهاء من العوائق التي واجهت العمل مثل منطقة الصخور التي واجهت الحفار إضافة إلي التنسيق مع الشركة المنفذة لصيانة الكوبري العلوي لمنع اختناق المرور بالمدينة.

و أشار إلي أن العداية تكلفت حوالي 3.5 مليون جنيه وسيتم من خلالها تعدية خط الطرد “المصيلحة ميت خلف” والذي يربط بين محطة التنقية بالماي ويصل إلي قري المصيلحة وميت خلف، مضيفا أن العمل بهذا الخط مستمر منذ حوالي عام ونصف.

و شدد سكرتير عام المحافظة أن ما ذكرته بعض المواقع عن كون العداية مخصصة للمشاة مناف تماما للحقيقة فضلا عن عدم صحة بيانات التكلفة وأهداف المشروع المذكورة بتلك المواقع مهيبا بكل وسائل الإعلام تحري الدقة فى ما تنشره.

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