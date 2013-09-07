بوتفليقة يرفض إقامة قاعدة عسكرية أمريكية بتونس

قالت صحيفة الفجر الجزائرية إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، جدد رفض الجزائر السماح لأي قوة عسكرية أجنبية بغطاء مكافحة الإرهاب على الحدود البرية للوطن، وهو ما أبلغه لرئيس هيئة أركان الجيش الشعبي الوطني الفريق أحمد قايد صالح، في اجتماعه معه أول أمس حسب مصادر الجريدة.

ويأتي هذا الموقف رغم نفي الحكومة التونسية لوجود أي اتفاق لإقامة قاعدة عسكرية أمريكية في الصحراء التونسية لمواجهة الإرهاب.

أما في الجزائر، فقد جاء تمسك بوتفليقة بهذا القرار بعد أن تقدمت أمريكا بطلب للجزائر، مع رواج معلومات تفيد استعداد تونس لإقامة قاعدة عسكرية أمريكية على الحدود مع الجزائر. ووفق مصادر الفجر، فقد خصص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، اجتماعه أمس الأول مع رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي الوطني الفريق أحمد قايد صالح، لملف الأوضاع الأمنية على الحدود البرية الشرقية للجزائر، مع ليبيا وتونس، وناقش بوتفليقة رفقة قائد أركان الجيش الشعبي الوطني، القرار التونسي القاضي بتحويل الحدود التونسية الجزائرية منطقة عسكرية لملاحقة العناصر الإرهابية المنضوية تحت لواء القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والتهريب، كما جدد الرئيس بوتفليقة خلال اللقاء رفض الجزائر لأي تواجد عسكري أجنبي على الحدود، كرد صريح على طلب الولايات المتحدة الأمريكية من الجزائر بمساعدتها لملاحقة الشبكات الإرهابية المتواجدة بليبيا، حيث وجدت أرضا خصبة بعد انهيار النظام الليبي السابق بقيادة معمر القذافي. وكانت تونس قد نفت قطعيا اشاعات راجت مؤخرا بهذا الشأن. وأكدت أن خطوة اعلان المنطقة الحدودية مع ليبيا والجزائر منطقة مغلقة هدفها محاربة التهريب والارهاب ليس أكثر.